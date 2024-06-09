На честь кого в Одесі перейменували вулицю Олександра Невського

Вулиця Олександра Невського в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

В Одесі вулицю Олександра Невського було офіційно перейменовано на вулицю Сергія Шелухіна. Він був видатним українським правознавцем та громадським діячем, який жив та працював у місті.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Український правознавець Сергій Шелухін. Фото: ОМР

Життя і діяльність в Одесі

Громадський діяч мешкав і працював в Одесі з 1902 року. Протягом 15 років він служив членом Одеського окружного суду, Генеральним суддею та сенатором цивільного департаменту. Він також добився відкриття курсу правознавства в гімназіях, який сам і викладав.

Що відомо про Сергія Шелухіна

Сергій Шелухін зробив значний внесок у дослідження української історії та правознавства. Однією з його найвизначніших робіт стала доповідь на XIV Всеросійському археологічному з’їзді у Чернігові в 1908 році, де він довів давність і державне значення назви "Україна". Він зазначив, що вперше ця назва згадується в Іпатіївському літописі 1187 року як назва окремої території.

Дипломатична діяльність

У 1918 році Сергій Шелухін очолив українську делегацію на переговорах з більшовицькою Росією. Це призвело до підписання договору про припинення воєнних дій.

Еміграція і подальша діяльність

Після повалення Гетьманату в грудні 1918 року, Шелухін емігрував до Чехословаччини, де до кінця життя у 1938 році обіймав посаду професора Українського вільного університету у Празі. Він продовжив свою громадсько-політичну, наукову та літературну діяльність.

Нагадаємо, в Одесі вулицю Кибальчича офіційно перейменовано на честь італійського скульптора Луїджі Іоріні. Він зробив значний внесок у культурну спадщину міста.