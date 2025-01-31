Одесситку уличили в переплате в 1,3 миллиона гривен на закупке генераторов

Один из закупленных генераторов. Фото: Одесская областная прокуратура

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Чиновницу коммунального учреждения Одесского горсовета уличили в переплате в 1,3 миллиона гривен на закупке генераторов для школ. Прокуратура направила дело в суд по факту служебной халатности.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Женщина заключила с ФЛП договор на закупку 17 бензогенераторов с ожидаемой стоимостью более 3,2 млн гривен, чтобы обеспечить электроэнергией укрытия школ Хаджибейского района. Но чиновница не осуществила полноценный анализ рынка, что является обязательной процедурой перед заключением сделки. Поэтому коммунальное учреждение приобрело товар по завышенной цене, и безосновательно перечислила на 1,3 миллиона гривен бюджетных средств больше.

Какое наказание грозит

На чиновницу открыли дело по части 2 статьи 367 УК Украины, а именно по факту служебной халатности. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с взысканием штрафа, объем которого определит суд.

Напомню, недавно мы писали о вопросах относительно декларации заместителя председателя Южного АМКУ. А также о коррупционной схеме на зерне.