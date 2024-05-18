В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа и чудом осталась жива

Открытое окно. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа хрущевки на Черемушках. Инцидент произошел во время игры в прятки со старшими детьми, когда мамы не было дома.

Об этом пишут местные СМИ.

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В Одессе девочка выпала из окна

Известно, что девочка, оставшись без присмотра матери, залезла на стол, с него перелезла на подоконник и выпала из открытого окна. Спасло ребенка то, что перед домом растут густые кусты, смягчившие падение. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и травму брюшной полости. Однако ее состояние оценивается как удовлетворительное и уже сегодня ее должны выписать из больницы, где малолетняя не провела и суток.

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Напомним, в Долинском районном суде Ивано-Франковской области был вынесен приговор 11-класснице. Несовершеннолетняя совершила умышленное убийство своего новорожденного сразу после родов.

Также мы сообщали, что во Львовской области в селе Тарасовка во время ремонтных работ произошла трагедия — стена дома обрушилась на ребенка. В результате происшествия 4-летняя девочка умерла.

Добавим, во время ДТП во Львове пострадала пятилетняя девочка, которая попала под микроавтобус. Обстоятельства устанавливаются полицией.