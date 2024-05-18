В Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна третього поверху і дивом залишилася живою

Відчинене вікно. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі п'ятирічна дівчинка випала з вікна третього поверху хрущовки на Черемушках. Інцидент стався під час гри у хованки зі старшими дітьми, коли мами не було вдома.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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В Одесі дівчинка випала з вікна

Відомо, що дівчинка, залишившись без нагляду матері, залізла на стіл, з нього перелізла на підвіконня, і випала з відкритого вікна. Врятувало дитину те, що перед будинком ростуть густі кущі, які пом'якшили падіння. Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму та травму черевної порожнини. Проте її стан оцінюється як задовільний і вже сьогодні її мають виписати з лікарні, де малолітня не провела й доби.

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Нагадаємо, у Долинському районному суді Івано-Франківської області винесли вирок 11-класниці. Неповнолітня вчинила умисне вбивство своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Також ми повідомляли, що у Львівській області в селі Тарасівка під час ремонтних робіт трапилася трагедія — стіна будинку обвалилась на дитину. Внаслідок події чотирирічна дівчинка померла.

Додамо, під час дорожньо-транспортної пригоди у Львові постраждала п'ятирічна дівчинка, яка потрапила під мікроавтобус. Обставини встановлюються поліцією.