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В Одессе подрядчик "присвоил" два миллиона на ремонте школы

26 января 2024 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе подрядчик "присвоил" два миллиона на ремонте школы
Последствия ремонта укрытия в одесском лицее. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали подрядчика, подозреваемого в присвоении государственных средств. Глава фирмы, которая занималась ремонтом в 56 лицее на улице Тенистой, превысил стоимость работы на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о преступной схеме

Директор подрядной компании завладел бюджетными средствами при выполнении работ по текущему ремонту работ по благоустройству заведения общего среднего образования в Приморском районе. Преступник завысил объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличил сумму якобы израсходованных средств. Таким образом он присвоил 2 миллиона гривен.

Что известно о тендере

По данным портала закупок Prozorro, подрядчиком избрали ООО "ИНЖ-СТРОЙ", которое должно было выполнить ремонт за почти 97 миллионов гривен. Однако в ходе работ эта сумма была увеличена.

Информация о тендере. Фото: скриншот
Победитель аукциона. Фото: скриншот

Пока известно, что работы завершились, а подрядная компания оставила после себя вокруг учебного заведения воронки грязи. Кроме того, первый этаж школы после ремонта укрытия находится без отопления.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-подрядчика задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, выигравшего тендер на ремонт укрытия школы в Пересыпском районе. Подрядчик подделал документы и присвоил почти 300 тысяч гривен государственных средств.

Одесса
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тендер
школы
Одесская область
прокуратура
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