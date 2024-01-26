Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі підрядник "привласнив" два мільйони на ремонті школи arrow

В Одесі підрядник "привласнив" два мільйони на ремонті школи

26 січня 2024 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі підрядник "привласнив" два мільйони на ремонті школи
Наслідки ремонту укриття в одеському ліцеї. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали підрядника, якого підозрюють у привласнені державних коштів. Голова фірми, яка займалася ремонтом у 56 ліцеї на вулиці Тінистій, перевищив роботи на 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

Читайте також:

Що відомо про злочинну схему

Директор підрядної компанії заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту робіт з благоустрою закладу загальної середньої освіти у Приморському районі. Злочинець завищив обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшив суму начебто витрачених коштів. Таким чином він привласнив 2 мільйони гривень.

Що відомо про тендер

За даними порталу закупівель Prozorro. підрядником обрали ТОВ "ІНЖ-СТРОЙ", яке мало виконати ремонт за майже 97 мільйонів гривень. Однак у ході робіт цю суму було збільшено. 

Інформація про тендер. Фото: скриншот
Переможець аукціону. Фото: скриншот

Наразі відомо, що роботи завершилися, а підрядна компанія залишила після себе навколо навчального закладу вирви бруду. Крім того, перший поверх школи після ремонту укриття перебуває без опалення. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підрядника затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, яке виграло тендер на ремонт укриття школи у Пересипському районі. Підрядник підробив документи та привласнив майже 300 тисяч гривень державних коштів. 

Одеса
ремонт
тендер
школи
Одеська область
прокуратура
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі