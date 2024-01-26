В Одесі підрядник "привласнив" два мільйони на ремонті школи

Наслідки ремонту укриття в одеському ліцеї. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці затримали підрядника, якого підозрюють у привласнені державних коштів. Голова фірми, яка займалася ремонтом у 56 ліцеї на вулиці Тінистій, перевищив роботи на 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про злочинну схему

Директор підрядної компанії заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту робіт з благоустрою закладу загальної середньої освіти у Приморському районі. Злочинець завищив обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшив суму начебто витрачених коштів. Таким чином він привласнив 2 мільйони гривень.

Що відомо про тендер

За даними порталу закупівель Prozorro. підрядником обрали ТОВ "ІНЖ-СТРОЙ", яке мало виконати ремонт за майже 97 мільйонів гривень. Однак у ході робіт цю суму було збільшено.

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Переможець аукціону. Фото: скриншот

Наразі відомо, що роботи завершилися, а підрядна компанія залишила після себе навколо навчального закладу вирви бруду. Крім того, перший поверх школи після ремонту укриття перебуває без опалення.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підрядника затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, яке виграло тендер на ремонт укриття школи у Пересипському районі. Підрядник підробив документи та привласнив майже 300 тисяч гривень державних коштів.