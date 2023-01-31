В Одессе планируют создать мобильный пункт несокрушимости

Для этого нужен автобус и генератор

Одесские волонтеры хотят сделать мобильный пункт несокрушимости. Он сможет одновременно согреть до 30 человек. Для этого нужно найти обычный пассажирский автобус.

Об этом рассказал волонтер Александр Гринюк.

"Это наша новая идея — сделать мобильный пункт несгибаемости. Для этого нам нужно найти обычный пассажирский автобус. Уже есть благотворительный фонд, который готов спонсировать этот проект", — рассказал Александр.

Чтобы обустроить такой мобильный пункт несокрушимости, волонтерам понадобится три недели.

"В середине будет установлен генератор, чтобы люди смогли зарядить свои гаджеты. И также обогреватель на дровах, с помощью которого мы могли обогреть и накормить людей. По нашему замыслу одновременно такой пункт несокрушимости может вместить 30 человек", — добавил Гринюк.

Полевые бани

Напомним, одесские волонтеры сделали мобильную полевую баню — скоро ее отправят на фронт.

"Возможно, мы выведем такую мобильную баню на Дерибасовскую, чтобы человека смогли протестовать, посмотреть. Сейчас у многих нет света, может кто-то захочет попариться. И также присоединятся к собранию", — сказал волонтер.

Реализация проекта обошлась в 4 тысячи долларов. Мощности волонтеров позволяют производить 2-3 таких мобильных бань в месяц.