В Одесі планують створити мобільний пункт незламності
Одеські волонтери хочуть зробити мобільний пункт незламності. Він зможе одночасно зігріти до 30 людей. Для цього треба знайти звичайний пасажирський автобус.
Про це розповів волонтер Олександр Гринюк.
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"Це наша нова ідея — зробити мобільний пункт незламності. Для цього нам треба знайти звичайний пасажирський автобус. Вже є благодійний фонд який готов спонсорувати цей проєкт", — розповів Олександр.
Щоб облаштувати такий мобільний пункт незламності, волонтерам знадобиться три тижні.
"В середині буде встановлено генератор, щоб люди змогли зарядити свої гаджети. І також обігрівач на дровах, за допомогою якого ми могли обігріти та нагодувати людей. За нашим задумом, одночасно такий пункт незламності може вмістити 30 людей", — додав Гринюк.
Польові лазні
Нагадаємо, одеські волонтери зробили мобільну польову лазню — скоро її відправлять на фронт.
"Можливо, ми виведемо таку мобільну баню на Дерибасівську, щоб людини змогли протестувати, подивитися. Зараз у багатьох немає світла, може, хтось захоче попаритися. І також приєднаються до зборів", — сказав волонтер.
Реалізація проєкту обійшлася в 4 тисячі доларів. Потужності волонтерів дозволяють виготовляти 2-3 такі мобільні лазні на місяць.