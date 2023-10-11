В Одессе планируют создать Совет по ВПО

Женщина показывает разбитый дом на телефоне. Фото: UNHCR

В Одесском районе планируют создать Совет по ВПЛ. Она поможет актуализировать потребности внутри перемещенных лиц и более эффективно решать их проблемы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской районной военной администрации.

Читайте также:

Кто может стать членом Совета

внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в Одесском районе;

общественные организации, которые заботятся о защите прав внутренне перемещенных лиц в пределах района.

Чтобы присоединиться к совету, нужно предоставить:

заявление в произвольной форме с обязательным указанием сведений о контактном номере телефона и адресе электронной почты кандидата (при наличии);

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или отражение в электронной форме информации, содержащейся в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

справку о взятии на учет внутриперемещенного лица или электронной справки;

документ об образовании (при наличии);

мотивационное письмо кандидата, в котором излагаются обоснования для избрания его в состав Совета.

Отметим, чтобы стать частью Совета, необходимо до 26 октября подать пакет документ. С его перечнем и более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Украине семьям с детьми, внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.