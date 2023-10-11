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В Одессе планируют создать Совет по вопросам ВПЛ: как присоединиться

11 октября 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе планируют создать Совет по ВПО
Женщина показывает разбитый дом на телефоне. Фото: UNHCR
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском районе планируют создать Совет по ВПЛ. Она поможет актуализировать потребности внутри перемещенных лиц и более эффективно решать их проблемы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской районной военной администрации.

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Кто может стать членом Совета

  • внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в Одесском районе;
  • общественные организации, которые заботятся о защите прав внутренне перемещенных лиц в пределах района.

Чтобы присоединиться к совету, нужно предоставить:

  • заявление в произвольной форме с обязательным указанием сведений о контактном номере телефона и адресе электронной почты кандидата (при наличии);
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, или отражение в электронной форме информации, содержащейся в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
  • справку о взятии на учет внутриперемещенного лица или электронной справки;
  • документ об образовании (при наличии);
  • мотивационное письмо кандидата, в котором излагаются обоснования для избрания его в состав Совета.

Отметим, чтобы стать частью Совета, необходимо до 26 октября подать пакет документ. С его перечнем и более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Украине семьям с детьми, внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.

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