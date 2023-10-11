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В Одесі планують створити Раду з питань ВПО: як долучитися

11 жовтня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі планують створити Раду з питань ВПО
Жінка показує розбитий будинок на телефоні. Фото: UNHCR
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеському районі планують створити Раду з питань ВПО. Вона допоможе актуалізувати потреби внутрішньо переміщених осіб та більш ефективно розв’язувати їхні проблеми.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської районної військової адміністрації. 

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Хто може стати членом Ради

  • внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Одеському районі;
  • громадські організації, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб в межах району.

Щоб долучитися до ради треба надати: 

  • заяву у довільній формі з обов’язковим зазначенням відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);
  • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки;
  • документ про освіту (за наявності);
  • мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради.

Зазначимо, щоб стати частиною Ради необхідно до 26 жовтня подати пакет документ. З його переліком та більш детальною інформацією можливо ознайомитись за посиланням

Нагадаємо, в Україні родинам з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), передбачене право на гранти до 150 тис. гривень. Допомогу надасть переселенцям двох областей швейцарська організація.

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