В Одесі планують створити Раду з питань ВПО

Жінка показує розбитий будинок на телефоні. Фото: UNHCR

В Одеському районі планують створити Раду з питань ВПО. Вона допоможе актуалізувати потреби внутрішньо переміщених осіб та більш ефективно розв’язувати їхні проблеми.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської районної військової адміністрації.

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внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Одеському районі;

громадські організації, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб в межах району.

Щоб долучитися до ради треба надати:

заяву у довільній формі з обов’язковим зазначенням відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки;

документ про освіту (за наявності);

мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради.

Зазначимо, щоб стати частиною Ради необхідно до 26 жовтня подати пакет документ. З його переліком та більш детальною інформацією можливо ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, в Україні родинам з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), передбачене право на гранти до 150 тис. гривень. Допомогу надасть переселенцям двох областей швейцарська організація.