В Одессе началось голосование о переименовании улиц: как присоединиться
В Одессе переименуют часть улиц, названия которых связаны с Россией. Соответствующее решение приняла историко-топонимическая комиссия.
Об этом Новини.LIVE узнало из результатов голосования на портале "Социально активный гражданин".
Голосование началось сегодня в 10:00 и продлится до 14 июля.
Переименование в Киевском районе
- Псковская улица — Петриковская улица;
- Псковский переулок — Опишнянский переулок;
- Сибирская улица — Детская улица;
- Уральский-тупиковый переулок — Тыквенный переулок.
Переименование в Пересыпском районе
- Восьмого Марта 1-я Линия — Метизная улица;
- Восьмого Марта 1-й переулок — Технарский переулок;
- Восьмого Марта 2-я Линия — Ковровая улица;
- Восьмого Марта 2-й переулок — Арковый переулок;
- Восьмого Марта 3-й переулок — Паркетный переулок;
- Восьмого Марта 3-я Линия — Обойная улица;
- Восьмого Марта 4-я Линия — Линолеумная улица;
- Восьмого Марта 4-й переулок — Корковый переулок;
- Восьмого Марта 5-я Линия — Бондарная улица;
- Восьмого Марта 5-й переулок — Стартерный переулок;
- Восьмого Марта 6-й переулок — Анкерный переулок;
- Восьмого Марта 7-й переулок — Гвоздяной переулок;
- Восьмого Марта 8-й переулок — Генераторный переулок.
Переименование в Приморском районе
- Волжский переулок — Александрийский переулок.
Как проголосовать
Электронный сервис общедоступен и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры онлайн-опроса.
Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса , BankID НБУ и т.п. и заполнение на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- контактные данные для связи с пользователем:
а) адрес электронной почты;
б) номер мобильного телефона.
Процесс онлайн-голосования отображается в электронном сервисе "Общественное обсуждение" в режиме реального времени. Присоединиться к опросу можно по ссылке.