Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе началось голосование о переименовании улиц: как присоединиться arrow

В Одессе началось голосование о переименовании улиц: как присоединиться

1 июля 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе началось голосование о переименовании улиц
Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе переименуют часть улиц, названия которых связаны с Россией. Соответствующее решение приняла историко-топонимическая комиссия.

Об этом Новини.LIVE узнало из результатов голосования на портале "Социально активный гражданин".

Читайте также:

Голосование началось сегодня в 10:00 и продлится до 14 июля.

Переименование в Киевском районе

  • Псковская улица — Петриковская улица;
  • Псковский переулок — Опишнянский переулок;
  • Сибирская улица — Детская улица;
  • Уральский-тупиковый переулок — Тыквенный переулок.

Переименование в Пересыпском районе

  • Восьмого Марта 1-я Линия — Метизная улица;
  • Восьмого Марта 1-й переулок — Технарский переулок;
  • Восьмого Марта 2-я Линия — Ковровая улица;
  • Восьмого Марта 2-й переулок — Арковый переулок;
  • Восьмого Марта 3-й переулок — Паркетный переулок;
  • Восьмого Марта 3-я Линия — Обойная улица;
  • Восьмого Марта 4-я Линия — Линолеумная улица;
  • Восьмого Марта 4-й переулок — Корковый переулок;
  • Восьмого Марта 5-я Линия — Бондарная улица;
  • Восьмого Марта 5-й переулок — Стартерный переулок;
  • Восьмого Марта 6-й переулок — Анкерный переулок;
  • Восьмого Марта 7-й переулок — Гвоздяной переулок;
  • Восьмого Марта 8-й переулок — Генераторный переулок.

Переименование в Приморском районе

  • Волжский переулок — Александрийский переулок.

Как проголосовать

Электронный сервис общедоступен и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры онлайн-опроса.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса , BankID НБУ и т.п. и заполнение на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные для связи с пользователем:
    а) адрес электронной почты;
    б) номер мобильного телефона.

Процесс онлайн-голосования отображается в электронном сервисе "Общественное обсуждение" в режиме реального времени. Присоединиться к опросу можно по ссылке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз