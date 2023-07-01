В Одессе началось голосование о переименовании улиц

Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе переименуют часть улиц, названия которых связаны с Россией. Соответствующее решение приняла историко-топонимическая комиссия.

Об этом Новини.LIVE узнало из результатов голосования на портале "Социально активный гражданин".

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Голосование началось сегодня в 10:00 и продлится до 14 июля.

Переименование в Киевском районе

Псковская улица — Петриковская улица;

Псковский переулок — Опишнянский переулок;

Сибирская улица — Детская улица;

Уральский-тупиковый переулок — Тыквенный переулок.

Переименование в Пересыпском районе

Восьмого Марта 1-я Линия — Метизная улица;

Восьмого Марта 1-й переулок — Технарский переулок;

Восьмого Марта 2-я Линия — Ковровая улица;

Восьмого Марта 2-й переулок — Арковый переулок;

Восьмого Марта 3-й переулок — Паркетный переулок;

Восьмого Марта 3-я Линия — Обойная улица;

Восьмого Марта 4-я Линия — Линолеумная улица;

Восьмого Марта 4-й переулок — Корковый переулок;

Восьмого Марта 5-я Линия — Бондарная улица;

Восьмого Марта 5-й переулок — Стартерный переулок;

Восьмого Марта 6-й переулок — Анкерный переулок;

Восьмого Марта 7-й переулок — Гвоздяной переулок;

Восьмого Марта 8-й переулок — Генераторный переулок.

Переименование в Приморском районе

Волжский переулок — Александрийский переулок.

Как проголосовать

Электронный сервис общедоступен и предполагает создание личного онлайн-кабинета для осуществления процедуры онлайн-опроса.

Для создания онлайн-кабинета на вебпортале осуществляется регистрация пользователя с использованием электронной аутентификации пользователя в сервисе электронной аутентификации интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи (на файловой, облачной или других защищенных носителях), сервиса , BankID НБУ и т.п. и заполнение на вебпортале дополнительных полей соответствующей формы путем внесения такой информации:

дата рождения;

адрес места жительства;

контактные данные для связи с пользователем:

а) адрес электронной почты;

б) номер мобильного телефона.

Процесс онлайн-голосования отображается в электронном сервисе "Общественное обсуждение" в режиме реального времени. Присоединиться к опросу можно по ссылке.