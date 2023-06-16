В Одесі можуть перейменувати парк Горького та з десяток вулиць: нові назви

Пам'ятник М. Горькому в однойменному парку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Історико-топонімічна комісія розглянула низку перейменувань в Одесі. Порядок денний засідання містив два ключових блоки питань: надання нових назв та розгляд звернень громадян і організацій. Під час першого блоку члени комісії активно обговорювали сімнадцять пунктів і запропонували нові або відновлені історичні назви для вулиць міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Створення проспекту Нескорених

Однією з гучних пропозицій було перейменування проспекту Гагаріна на проспект Нескорених. Це питання викликало багато обговорень та різні пропозиції від громадськості міста. Проте, члени комісії підтримали саме цей варіант, оскільки поняття "нескореність" поєднує основні цінності, пов'язані з боротьбою за незалежність та свободу.

Парк Горького може змінити назву

Особлива увага була приділена парку Горького, який засновано у 1973 році. Запропоновано надати йому назву "Парк дитячих мрій", що символізує підтримку українських дітей, які постраждали внаслідок війни. Парк вже на сьогодні є популярним місцем для дитячого дозвілля, і його розвиток у цьому напрямку продовжуватиметься й надалі.

Тематичні мікрорайони та вулиці на честь видатних культурних діячів

Робоча група, відповідальна за формування нових найменувань та історичних пояснень, продовжує працювати над створенням тематичних мікрорайонів, які відображатимуть загальну історичну, культурну та географічну спадщину, а також додавання імен видатних українських діячів та історичних назв до топоніміки міста.

У планах також передбачається введення вулиць, які отримають назви на честь видатних культурних діячів, зокрема музикантів, чия творчість пов'язана з Одесою:

Мінська вулиця стане вулицею Йозефа Прибіка;

Вулицю Гастелло перейменують на Малішевського;

Сурікова вулиця стане Столярською.

Нова алея в центрі міста

Також було запропоновано створити нову алею, яку назвуть "Створна". Вона буде розташовуватися на початку вулиці Преображенської, навпроти Економічного університету. Ця назва пов'язана зі цікавим фактом: на будинку номер 5 вулиці Преображенської розташована башточка з червоним ліхтарем, яка виступає в ролі Одеського створного маяка. Цей маяк, разом з Воронцовським маяком, служить орієнтиром для суден, які входять в Одеський порт.

Перелік запропонованих перейменувань в Одесі. Фото: скриншот

Перелік запропонованих перейменувань в Одесі. Фото: скриншот

Крім того, комісія також розглянула перейменування двох кладовищ. Російсько-слобідське кладовище тепер матиме назву "Слобідське", а кладовище імені Дмитра Донського пропонується перейменувати на "Офіцерське", відновивши його історичну назву.

Важливо зазначити, що всі пропозиції, внесені комісією, мають рекомендаційний характер і остаточне рішення приймається шляхом голосування на сесії міської ради.

Нагадаємо, на засіданні комісії з питань топоніміки в Одесі, було розглянуто близько 120 питань щодо перейменування вулиць та відновлення історичних назв. За результатами роботи, комісія успішно вирішила понад 80 з них.