В Одессе могут переименовать парк Горького и десяток улиц: новые названия

Памятник М. Горькому в одноименном парке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Историко-топонимическая комиссия рассмотрела ряд переименований в Одессе. Повестка дня заседания включала два ключевых блока вопросов: предоставление новых названий и рассмотрение обращений граждан и организаций. Во время первого блока члены комиссии активно обсуждали семнадцать пунктов и предложили новые или восстановленные исторические названия для улиц города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Создание проспекта Непокоренных

Одним из громких предложений было переименование проспекта Гагарина в проспект Непокоренных. Этот вопрос вызвал много обсуждений и разных предложений от общественности города. Однако члены комиссии поддержали именно этот вариант, поскольку понятие "непокоренность" объединяет основные ценности, связанные с борьбой за независимость и свободу.

Парк Горького может изменить название

Особое внимание было уделено парку Горького, основанному в 1973 году. Предложено предоставить ему название "Парк детских мечт", что символизирует поддержку украинских детей, пострадавших в результате войны. Парк уже сегодня является популярным местом для детского досуга, и его развитие в этом направлении будет продолжаться и дальше.

Тематические микрорайоны и улицы в честь выдающихся культурных деятелей

Рабочая группа, ответственная за формирование новых наименований и исторических объяснений, продолжает работать над созданием тематических микрорайонов, отражающих общее историческое, культурное и географическое наследие, а также добавление имен выдающихся украинских деятелей и исторических названий в топонимику города.

В планах также предполагается введение улиц, которые получат названия в честь выдающихся культурных деятелей, в частности музыкантов, чье творчество связано с Одессой:

Минская улица станет улицей Йозефа Прибика;

Улицу Гастелло переименуют в Малишевского;

Суриковая улица станет Столярской.

Новая аллея в центре города

Также было предложено создать новую аллею, которую назовут "Созданная". Она будет размещаться в начале улицы Преображенской, напротив Экономического университета. Это название связано с интересным фактом: на доме номер 5 улицы Преображенской расположена башенка с красным фонарем, выступающая в роли Одесского створного маяка. Этот маяк вместе с Воронцовским маяком служит ориентиром для судов, входящих в Одесский порт.

Список предлагаемых переименований в Одессе. Фото: скриншот

Список предлагаемых переименований в Одессе. Фото: скриншот

Кроме того, комиссия также рассмотрела переименование двух кладбищ. Российско-слободское кладбище теперь будет называться "Слободское", а кладбище имени Дмитрия Донского предлагается переименовать в "Офицерское", восстановив его историческое название.

Важно отметить, что все предложения, внесенные комиссией, носят рекомендательный характер и окончательное решение принимается путем голосования на сессии городского совета.

Напомним, на заседании комиссии по вопросам топонимики в Одессе было рассмотрено около 120 вопросов по переименованию улиц и восстановлению исторических названий. По результатам работы комиссия успешно решила более 80 из них.