В Одесі почалося голосування про перейменування вулиць

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі перейменують частину вулиць, назви яких пов'язані з Росією. Відповідне рішення прийняла історико-топонімічна комісія.

Про це Новини.LIVE дізналося з результатів голосування на порталі "Соціально активний громадянин".

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Голосування розпочалося сьогодні о 10:00 та триватиме до 14 липня включно.

Перейменування у Київському районі

Псковська вулиця — Петриківська вулиця;

Псковський провулок — Опішнянський провулок;

Сибірська вулиця — Дитяча вулиця;

Уральський-Тупіковий провулок — Гарбузовий провулок.

Перейменування у Пересипському районі

Восьмого Березня 1-а Лінія — Метизна вулиця;

Восьмого Березня 1-й провулок — Технарський провулок;

Восьмого Березня 2-а Лінія — Килимова вулиця;

Восьмого Березня 2-й провулок — Арковий провулок;

Восьмого Березня 3-й провулок — Паркетний провулок;

Восьмого Березня 3-а Лінія — Шпалерна вулиця;

Восьмого Березня 4-а Лінія — Лінолеумна вулиця;

Восьмого Березня 4-й провулок — Корковий провулок;

Восьмого Березня 5-а Лінія — Бондарна вулиця;

Восьмого Березня 5-й провулок — Стартерний провулок;

Восьмого Березня 6-й провулок — Анкерний провулок;

Восьмого Березня 7-й провулок — Цвяховий провулок;

Восьмого Березня 8-й провулок — Генераторний провулок.

Перейменування у Приморському районі

Волзький провулок — Олександрійський провулок.

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