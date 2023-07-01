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В Одесі почалося голосування про перейменування вулиць: як долучитися

1 липня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі почалося голосування про перейменування вулиць
Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі перейменують частину вулиць, назви яких пов'язані з Росією. Відповідне рішення прийняла історико-топонімічна комісія.

Про це Новини.LIVE дізналося з результатів голосування на порталі "Соціально активний громадянин".

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Голосування розпочалося сьогодні о 10:00 та триватиме до 14 липня включно. 

Перейменування у Київському районі

  • Псковська вулиця — Петриківська вулиця;
  • Псковський провулок — Опішнянський провулок;
  • Сибірська вулиця — Дитяча вулиця;
  • Уральський-Тупіковий провулок — Гарбузовий провулок.

Перейменування у Пересипському районі

  • Восьмого Березня 1-а Лінія — Метизна вулиця;
  • Восьмого Березня 1-й провулок — Технарський провулок;
  • Восьмого Березня 2-а Лінія — Килимова вулиця;
  • Восьмого Березня 2-й провулок — Арковий провулок;
  • Восьмого Березня 3-й провулок — Паркетний провулок;
  • Восьмого Березня 3-а Лінія — Шпалерна вулиця;
  • Восьмого Березня 4-а Лінія — Лінолеумна вулиця;
  • Восьмого Березня 4-й провулок — Корковий провулок;
  • Восьмого Березня 5-а Лінія — Бондарна вулиця;
  • Восьмого Березня 5-й провулок — Стартерний провулок;
  • Восьмого Березня 6-й провулок — Анкерний провулок;
  • Восьмого Березня 7-й провулок — Цвяховий провулок;
  • Восьмого Березня 8-й провулок — Генераторний провулок.

Перейменування у Приморському районі

  • Волзький провулок — Олександрійський провулок. 

Як проголосувати

Електронний сервіс є загальнодоступним та передбачає створення особистого онлайн-кабінету для здійснення процедури онлайн-опитування.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу "Дія.Підпис", BankID НБУ тощо та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

  • дата народження;
  • адреса місця проживання;
  • контактні дані для зв’язку з користувачем:
    а) адреса електронної пошти;
    б) номер мобільного телефону.

Процес онлайн-голосування відображається в електронному сервісі "Громадське обговорення" в режимі реального часу. Долучитися до опитування можна за посиланням.

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