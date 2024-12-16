В Одессе подорожала вода, на сколько

В Одессе подорожала абонплата за воду — сколько будем платить
В декабре Инфоксводоканал повысил плату за абонентское обслуживание потребителей. В компании связывают рост цен с удорожанием материалов и ростом минимальной зарплаты.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
За что платим
Как пояснили в пресс-службе, речь идет не о тарифе, а о расходах на поверку и замену счетчиков, составлении счетов и т. д. — то есть об обслуживании абонентов. Размер абонплаты не зависит от объемов потребления, а является фиксированным и уплачивается ежемесячно. Эта сумма включается в общий счет за услуги водоснабжения и водоотведения.
Новые цены
Тариф для жильцов многоквартирных домов без домового счетчика:
- без счетчиков в квартире — 30,36 грн;
- с одним счетчиком в квартире — 40,36 грн;
- с двумя и более счетчиками в квартире — 45,9 грн.
Тариф для жильцов многоквартирных домов с домовым счетчиком:
- без счетчиков в квартире — 39,43 грн;
- с одним счетчиком в квартире — 49,43 грн;
- с двумя и более счетчиками в квартире — 54,97 грн.
Тариф для жителей частного сектора:
- без счетчика в доме — 30,36 грн;
- с централизованным водоснабжением и счетчиком в доме — 42,9 грн;
- с централизованным водоснабжением, водоотводом и счетчиком в доме — 59,22 грн.
Напомним, тарифы на услуги ЖКХ выросли почти на 19%. Также мы сообщали, что одесситам придется больше платить за парковку в городе.
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