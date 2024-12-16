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В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

16 грудня 2024 16:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі подорожчала вода, на скільки
З крану тече вода. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У грудні "Інфоксводоканал" підвищив плату за абонентське обслуговування споживачів. У компанії пов'язують зростання ціни з подорожчанням матеріалів та зростанням мінімальної зарплати.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

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За що платимо

Як пояснили у пресслужбі, йдеться не про тариф, а про витрати на повірку та заміну лічильників, складання рахунків тощо — тобто про обслуговування абонентів. Розмір абонплати не залежить від обсягів споживання, а є фіксованим і сплачується щомісяця. Ця сума включається у загальний рахунок за послуги водопостачання і водовідведення.   

Нові ціни

Тариф для мешканців багатоквартирних будинків без будинкового лічильника:

  • без лічильників у квартирі — 30,36 грн;
  • з одним лічильником у квартирі — 40,36 грн;
  • з двома та більше лічильниками у квартирі — 45,9 грн.

Тариф для мешканців багатоквартирних будинків з будинковим лічильником:

  • без лічильників у квартирі — 39,43 грн;
  • з одним лічильником у квартирі — 49,43 грн;
  • з двома та більше лічильниками у квартирі — 54,97 грн.

Тариф для мешканців приватного сектору:

  • без лічильника у будинку — 30,36 грн;
  • з централізованим водопостачанням і лічильником у будинку — 42,9 грн;
  • з централізованим водопостачанням, водовідведенням і лічильником у будинку — 59,22 грн.

Нагадаємо, тарифи на послуги ЖКГ зросли майже на 19%. Також ми повідомляли, що одеситам доведеться більше платити за паркування у місті.

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