В Одесі подорожчала вода, на скільки

В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити
У грудні "Інфоксводоканал" підвищив плату за абонентське обслуговування споживачів. У компанії пов'язують зростання ціни з подорожчанням матеріалів та зростанням мінімальної зарплати.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
За що платимо
Як пояснили у пресслужбі, йдеться не про тариф, а про витрати на повірку та заміну лічильників, складання рахунків тощо — тобто про обслуговування абонентів. Розмір абонплати не залежить від обсягів споживання, а є фіксованим і сплачується щомісяця. Ця сума включається у загальний рахунок за послуги водопостачання і водовідведення.
Нові ціни
Тариф для мешканців багатоквартирних будинків без будинкового лічильника:
- без лічильників у квартирі — 30,36 грн;
- з одним лічильником у квартирі — 40,36 грн;
- з двома та більше лічильниками у квартирі — 45,9 грн.
Тариф для мешканців багатоквартирних будинків з будинковим лічильником:
- без лічильників у квартирі — 39,43 грн;
- з одним лічильником у квартирі — 49,43 грн;
- з двома та більше лічильниками у квартирі — 54,97 грн.
Тариф для мешканців приватного сектору:
- без лічильника у будинку — 30,36 грн;
- з централізованим водопостачанням і лічильником у будинку — 42,9 грн;
- з централізованим водопостачанням, водовідведенням і лічильником у будинку — 59,22 грн.
Нагадаємо, тарифи на послуги ЖКГ зросли майже на 19%. Також ми повідомляли, що одеситам доведеться більше платити за паркування у місті.
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