В Одессе усилят охрану порядка в День Независимости

Патрульная полиция Фото: google

Полицейские в Одесской области приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и уменьшению возможных рисков. Также усилена работа на блокпостах и дорогах.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские активно работают на улицах, в парках, локациях проведения мероприятий и популярных местах отдыха. В частности, работа усиливается на блокпостах и дорогах по контролю за транспортным движением и общим порядком.

"Правоохранители призывают граждан не создавать больших скоплений, соблюдать нормы безопасности, не игнорировать сигналы "Воздушная тревога", ведь сохраняется высокая вероятность применения врагом средств поражения — крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Запреты, действующие в Одесской области

Напомним, на территории Одесской области действует комендантский час с 24:00 до 05:00. Выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждан призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть в безопасном домашнем окружении.

Отметим, 24 августа Украина будет отмечать 32-летие провозглашения независимости нашего государства. Уже второй год подряд, как многие столетия назад, украинцы противостоят на поле боя тем, кто посягнул на нашу территориальную целостность и независимость. Поэтому неудивительно, что сегодня у этого дня особый символизм. Для многих он стал переосмыслением украинской истории и будущего. Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что для них означает независимость и в чем она должна проявляться.