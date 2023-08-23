В Одесі посилять охорону порядку на День Незалежності

Патрульна поліція. Фото: google

Поліцейські на Одещині прийняли додаткові заходи для забезпечення безпеки громадян та зменшення можливих ризиків. Також посилена робота на блокпостах та дорогах.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Поліцейські активно працюють на вулицях, в парках, локаціях проведення заходів та на популярних місцях відпочинку. Зокрема, робота посилюється на блокпостах та дорогах для контролю за транспортним рухом та загальним порядком.

"Правоохоронці закликають громадян не створювати великих скупчень, дотримуватися норм безпеки, не ігнорувати сигналів "Повітряна тривога", адже зберігається висока ймовірність застосування ворогом засобів ураження — крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів", — йдеться в повідомленні.

Заборони, які діють на Одещині

Нагадуємо, на території Одеської області діє комендантська година з 24:00 до 05:00. Виходити на вулиці дозволяється лише за наявності спеціальних перепусток або в разі необхідності пройти в найближче укриття під час повітряної небезпеки. Громадян закликають планувати свої справи та маршрути таким чином, щоб до початку комендантської години бути в безпечному домашньому оточенні.

Зазначимо, 24 серпня Україна відзначатиме 32-річницю проголошення незалежності нашої держави. Вже другий рік поспіль, як і багато століть тому, українці протистоять на полі бою тим, хто посягнув на нашу територіальну цілісність та незалежність. Тому не дивно, що сьогодні цей день має особливий символізм. Для багатьох він став переосмисленням української історії та її майбутнього. Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що для них означає незалежність та у чому вона повинна проявлятися.