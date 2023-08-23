Одесити про День Незалежності України

Одесити у міському саду. Фото: Новини.LIVE

24 серпня Україна відзначатиме 32-річницю проголошення незалежності нашої держави. Вже другий рік поспіль, як і багато століть тому, українці протистоять на полі бою тим, хто посягнув на нашу територіальну цілісність та незалежність. Тому не дивно, що сьогодні цей день має особливий символізм. Для багатьох він став переосмисленням української історії та її майбутнього.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, що для них означає незалежність та у чому вона повинна проявлятися.

Читайте також:

24 серпня — головне свято держави

24 серпня 1991 Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною, демократичною державою і винесла "Акт проголошення незалежності України" на підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. На аркуші було лише одне запитання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?" Понад 90% українців з усіх областей відповіли згодою.

Одеситка Віра Миколаївна пережила дві війни. Каже, що події, які їй довелося пережити в житті, сформували розуміння незалежності та її ціни.

Віра Миколаївна. Фото: Новини.LIVE

"Для мене незалежність — це все. Думаю, що зараз незалежність нашої країни не проявляється на повну, зараз ми за неї боремося та воюємо. Також боремося за свободу і незалежність від ворогів. І дай Боже, щоб ми все це пережили. Я пережила дві війни та знаю, що таке незалежність, тим паче від такого сусіда, як Росія. Вони тут хотіли прийти й порядок всій встановлювати. Це жахливо, нам не потрібні чужі правила, за якими ми повинні жити", — розповідає одеситка Віра Миколаївна.

Самостійність та вільний вибір

Можливість приймати самостійні рішення, які підкоряються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів — такою вбачає для себе незалежність одеситка Тетяна Вікторівна.

Тетяна Вікторівна. Фото: Новини.LIVE

"Незалежність для мене — це також вільний вибір спілкування та того, як і де нам жити. В моїй родині 4 покоління одеситів, ми переживаємо сьогодні за тих, хто знаходиться в зоні окупації. Адже тут для нас, в Одесі, війна не відчувається так гостро, як там, де вже панує ворог. Я — оптимістка, вірю в нашу перемогу з першого дня. Вважаю, що незалежність також повинна проявлятися у демократії, щоб до нашої думки прислухалися, щоб ми були повноцінними партнерами, як в Європейському Союзі", — розказує Тетяна Вікторівна.

Сильна армія та економіка

У міжнародному праві незалежність держави тотожна актам визнання її іншими державами, які не обов'язково мають з нею дипломатичні відносини. Першою державою у світі, яка визнала вільну Україну, стала Польща. Незалежність для будь-якої держави — політична самостійність, відсутність підлеглості та суверенітет.

Сергій приїхав до Одеси разом з дружиною Вікторією із Херсона. Кажуть, що після останніх подій, які довелося пережити їхній родині та тим, хто проживає в Херсонській області, вони по-новому осмислили незалежність України та бажання боротися за неї.

Херсонець Сергій разом із родиною. Фото: Новини.LIVE

"Незалежність — це сильна армія та добра економіка. Це найголовніше для країни та її громадян. Від цього будуть формуватися й всі інші складові успішної та незалежної країни", — поділився своїми думками Сергій.

"Я вважаю, що незалежність — це гідне життя для наших дітей, і за неї треба обов’язково боротися. Щоб бути незалежними, треба стати сильними. Тоді з нами будуть спілкуватися на рівних та сприймати як сильного та гідного партнера", — зазначає Вікторія.

Україна вірна демократичним цінностям

Попри те, що у 2014 році Росія порушила територіальну цілісність нашої країни, окупувала Крим, Луганську та Донецьку області, шантажує ядерною зброєю та продовжує війну на мирних українських територіях, Україна продовжує залишатися вірною демократичним цінностям. Ми не лише підтвердили свій без’ядерний статус, від якого відмовилися в обмін на гарантії збереження територіальної цілісності й суверенітету за Будапештським меморандумом, але й продовжуємо боротьбу проти ворога за свою незалежність.

Одеситка Надія. Фото: Новини.LIVE

"Для мене незалежність — це життя таке, як я того бажаю, це вільно обирати те, що для мене та моїх рідних найкраще, це свобода думки. Від усвідомлення та відчуття незалежності надалі формується щаслива родина, в якій панують радість та взаєморозуміння", — резюмувала Надія.

Як бачимо, у кожної людини своє бачення та розуміння незалежності. Втім, кожен з опитаних переконаний у тому, що незалежність починається у свідомості кожного українця. Тому й не дивно, що сьогодні їх зусилля спрямовані на відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.