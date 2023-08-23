Одесситы о Дне Независимости Украины

Одесситы в городском саду. Фото: Новини.LIVE

24 августа Украина будет отмечать 32-летие провозглашения независимости нашего государства. Уже второй год подряд, как многие столетия назад, украинцы противостоят на поле боя тем, кто посягнул на нашу территориальную целостность и независимость. Поэтому неудивительно, что сегодня у этого дня особый символизм. Для многих он стал переосмыслением украинской истории и будущего.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что для них означает независимость и в чем она должна проявляться.

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24 августа 1991 года Верховный Совет Украиской ССР провозгласил Украину независимым, демократическим государством и вынес "Акт провозглашения независимости Украины" на подтверждение всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года. На листе был только один вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?" Более 90% украинцев из всех областей ответили согласием.

Одесситка Вера Николаевна пережила две войны. Говорит, что события, которые ей пришлось пережить в жизни, сформировали понимание независимости и ее цены.

Вера Николаевна. Фото: Новини.LIVE

"Для меня независимость — это все. Думаю, что сейчас независимость нашей страны не проявляется во всю, сейчас мы за нее боремся и воюем. Также боремся за свободу и независимость от врагов. И дай Бог, чтобы мы все это пережили. Я пережила две войны и знаю, что такое независимость, тем более от такого соседа, как Россия. Они хотели прийти и порядок свой устанавливать. Это ужасно, нам не нужны чужие правила, по которым мы должны жить", — рассказывает одесситка Вера Николаевна.

Самостоятельность и свободный выбор

Возможность принимать самостоятельные решения, которые подчиняются собственным желаниям и интересам и не требуют внешних указаний и приказов — такой для себя видит независимость одесситка Татьяна Викторовна.

Татьяна Викторовна. Фото: Новини.LIVE

"Независимость для меня — это также свободный выбор общения и того, как и где нам жить. В моей семье 4 поколения одесситов, мы переживаем сегодня за тех, кто находится в зоне оккупации. Ведь здесь для нас в Одессе война не ощущается так остро, как там, где уже властвует враг. Я — оптимистка, верю в нашу победу с первого дня. Считаю, что независимость также должна проявляться в демократии, чтобы к нашему мнению прислушивались, чтобы мы были полноценными партнерами, как в Европейском Союзе", — рассказывает Татьяна Викторовна.

Сильная армия и экономика

В международном праве независимость государства тождественна актам признания его другими государствами, которые не обязательно имеют с ним дипломатические отношения. Первым государством в мире, признавшим свободную Украину, стала Польша. Независимость для любого государства — политическая самостоятельность, отсутствие подчиненности и суверенитет.

Сергей приехал в Одессу вместе с супругой Викторией из Херсона. Говорят, что после последних событий, которые пришлось пережить их семье и проживающим в Херсонской области, они по-новому осмыслили независимость Украины и желание бороться за нее.

Херсонец Сергей вместе с семьей. Фото: Новини.LIVE

"Независимость — это сильная армия и хорошая экономика. Это самое главное для страны и ее граждан. От этого будут формироваться и все другие составляющие успешной и независимой страны", — поделился своим мнением Сергей.

"Я считаю, что независимость — это достойная жизнь для наших детей, и за нее нужно обязательно бороться. Чтобы быть независимыми, нужно стать сильными. Тогда с нами будут общаться на равных и воспринимать как сильного и достойного партнера", — отмечает Виктория. .

Украина верна демократическим ценностям

Несмотря на то, что в 2014 году Россия нарушила территориальную целостность нашей страны, оккупировала Крым, Луганскую и Донецкую области, шантажирует ядерным оружием и продолжает войну на мирных украинских территориях, Украина продолжает оставаться верной демократическим ценностям. Мы не только подтвердили свой безъядерный статус, от которого отказались в обмен на гарантии сохранения территориальной целостности и суверенитета по Будапештскому меморандуму, но и продолжаем борьбу против врага за свою независимость.

Одесситка Надежда. Фото: Новини.LIVE

"Для меня независимость — это жизнь такая, как я того желаю, это свободно выбирать то, что для меня и моих родных лучше всего, это свобода мысли. От осознания и ощущения независимости в дальнейшем формируется счастливая семья, в которой царят радость и взаимопонимание", — резюмировала Надежда.

Как видим, у каждого человека свое видение и понимание независимости. Впрочем, каждый из опрошенных убежден в том, что независимость начинается в сознании каждого украинца. Поэтому неудивительно, что сегодня их усилия направлены на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.