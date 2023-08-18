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Сакральна дата: Гуменюк розповіла, чого очікувати на День Незалежності

18 серпня 2023 15:20
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Анна Мурадова
Редактор
Сакральна дата: Гуменюк розповіла, чого очікувати на День Незалежності
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З наближенням в Україні святкових днів зростає й загроза терористичних обстрілів з боку РФ. Ворог може готуватись до чергового обстрілу. 

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Загроза можливих масованих атак наближається напередодні святкуванням Дня Незалежності. Зараз вороже корабельне угруповання зафіксоване в районі південно-східного узбережжя Криму та біля Новоросійська, де вже зосереджено 13 кораблів. 

"Розслаблятися зарано, а знаючи тяжіння ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози, і можливі масовані атаки, в тому числі з використанням надводних та підводних ракетоносіїв, стратегічної і тактичної авіації, ударних безпілотників. Тому ми говоримо про можливу загрозу, яка буде нарощуватися ближче до важливих дат", — пояснила Наталя Гуменюк. 

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, 16 серпня вночі окупанти вчергове обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зазначимо, атака 14 серпня, призвела до значних руйнувань у місті. Було зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також постраждало 8 закладів освіти, 6 із них розташовані в Приморському районі — це центр міста. Та один — у Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток, в якому була пожежа.

Крім того,  атака російських дронів, що сталася 2 серпня, завдала серйозних ударів портам Придунав’я. Представники Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури під керівництвом Юрія Кісєля відвідали Ізмаїл для обговорення подальших заходів.

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