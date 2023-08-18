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Сакральная дата: Гуменюк рассказала, чего ждать на День Независимости

18 августа 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сакральная дата: Гуменюк рассказала, чего ждать на День Независимости
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из приближением в Украине праздничных дней растет и угроза террористических обстрелов со стороны РФ. Враг может готовиться к очередному обстрелу.

О не на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Угроза возможных массированных атак приближается в канун празднования Дня Независимости. Сейчас вражеская корабельная группировка зафиксирована в районе юго-восточного побережья Крыма и возле Новороссийска, где уже сосредоточено 13 кораблей.

"Расслабляться рано, а зная тяготения врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы, и возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о возможную угрозу, которая будет наращиваться ближе к важным датам", — объяснила Наталья Гуменюк.

Обстрелы Одесской области

Напомним, 16 августа ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Отметим, атака 14 августа привела к значительным разрушениям в городе. Были зафиксированы повреждения 203 домов. Также пострадали 8 учебных заведений, 6 из них расположены в Приморском районе — это центр города. И один — в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования, детские сады, центры развития, общежитие, в котором был пожар.

Кроме того, атака российских дронов, произошедшая 2 августа, нанесла серьезные удары портам Придунавья. Представители Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре под руководством Юрия Киселя посетили Измаил для обсуждения дальнейших мероприятий.

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