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В Одессе поставили рекорд Украины по игре в шахматы среди детей

16 июля 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе прошел массовый шахматный турнир
Дети играют в шахматы. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе впервые в истории Украины состоялась массовая шахматная игра, в которой одновременно приняли участие 100 детей всех возрастов. Мероприятие состоялось на стадионе "Черноморец" и было посвящено Всемирному Дню шахмат.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Шахматная доска. Фото: Одесский городской совет
Дети играют в шахматы. Фото: Одесский городской совет

В мэрии отметили, что мероприятие удалось провести исключительно благодаря вооруженным силам Украины. Также для юных шахматистов провела мастер-класс олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Украины Наталья Жукова.

"Количество детей, принимающих в них участие, демонстрирует, что детям это нужно. Поэтому очень важно поддерживать этот пыл у юных спортсменов", — отметила Наталья Жукова.

Все участники мероприятия получили грамоты и ценные награды для улучшения навыков игры.

Игроки давят руки после матча. Фото: Одесский городской совет
Дети играют в шахматы. Фото: Одесский городской совет

Украинские таланты

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. Это ребята с очень большим будущим — Игорь Самуненков и Кирилл Нежинце.

А о том, как в Одессе проходили шахматные турниры во время блекаутов и воздушных тревог в подземных укрытиях — читайте в материале Новини.LIVE.

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