В Одессе прошел массовый шахматный турнир

В Одессе поставили рекорд Украины по игре в шахматы среди детей
В Одессе впервые в истории Украины состоялась массовая шахматная игра, в которой одновременно приняли участие 100 детей всех возрастов. Мероприятие состоялось на стадионе "Черноморец" и было посвящено Всемирному Дню шахмат.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В мэрии отметили, что мероприятие удалось провести исключительно благодаря вооруженным силам Украины. Также для юных шахматистов провела мастер-класс олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Украины Наталья Жукова.
"Количество детей, принимающих в них участие, демонстрирует, что детям это нужно. Поэтому очень важно поддерживать этот пыл у юных спортсменов", — отметила Наталья Жукова.
Все участники мероприятия получили грамоты и ценные награды для улучшения навыков игры.
Украинские таланты
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. Это ребята с очень большим будущим — Игорь Самуненков и Кирилл Нежинце.
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