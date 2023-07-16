В Одесі відбувся масовий шаховий турнір

Діти грають у шахи. Фото: Одеська міська рада

В Одесі вперше в історії України відбулася масова шахова гра, у якій одночасно взяли участь 100 дітей різного віку. Захід відбувся на стадіоні "Чорноморець" та присвячений був до Всесвітнього Дня шахів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Шахова дошка. Фото: Одеська міська рада

Діти грають у шахи. Фото: Одеська міська рада

У мерії зазначили, що захід вдалося провести виключно завдяки Збройним Силам України. Також для юних шахістів провела майстер-клас олімпійська чемпіонка та заслужений майстер спорту України Наталія Жукова.

"Кількість дітей, які приймають у них участь, демонструє, що дітям це потрібно. Тому дуже важливо підтримувати цей запал у юних спортсменів", — відмітила Наталія Жукова.

Наголосимо, що усі учасники заходу отримали грамоти та цінні нагороди для покращення навичок гри.

Гравці тиснуть руки після матчу. Фото: Одеська міська рада

Діти грають у шахи. Фото: Одеська міська рада

Українські таланти

Колишній чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени. Це хлопці з дуже великим майбутнім — Ігор Самуненков та Кирило Ніжинце.

А про те як в Одесі проходили шахові турніри під час блекаутів та повітряних тривог в підземних укриттях — читайте у матеріалі Новини.LIVE.