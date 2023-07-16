В Одесі відбувся масовий шаховий турнір

В Одесі поставили рекорд України з гри у шахи серед дітей
В Одесі вперше в історії України відбулася масова шахова гра, у якій одночасно взяли участь 100 дітей різного віку. Захід відбувся на стадіоні "Чорноморець" та присвячений був до Всесвітнього Дня шахів.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
У мерії зазначили, що захід вдалося провести виключно завдяки Збройним Силам України. Також для юних шахістів провела майстер-клас олімпійська чемпіонка та заслужений майстер спорту України Наталія Жукова.
"Кількість дітей, які приймають у них участь, демонструє, що дітям це потрібно. Тому дуже важливо підтримувати цей запал у юних спортсменів", — відмітила Наталія Жукова.
Наголосимо, що усі учасники заходу отримали грамоти та цінні нагороди для покращення навичок гри.
Українські таланти
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