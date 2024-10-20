Прогноз погоды на завтра, 21 октября, в Одессе и области.

Женщина с детской коляской. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 21 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков в Одессе и области. В городе будет ветреная погода, а температура воздуха прогреется до +15 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 21 октября

По прогнозу синоптиков, в Одессе завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северным со скоростью 5-10 м/с, что придаст ощущение прохлады, особенно в ночные часы, когда температура опустится до +4...+6 °С. Днем следует ожидать до +11...+15 °С. Температура морской воды +16...+17 °С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 21 октября.

Что касается Одесской области, здесь прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. В ночные часы температура будет колебаться от +1 °С до +6 °С, но местами могут наблюдаться заморозки на почве и в воздухе.

​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Дневные температуры в области будут достигать +9...+14 °С. На дорогах видимость будет хорошей, что обеспечит комфортное движение транспорта.

Напомним, зима в этом году будет не столь суровая. В то же время возможны короткие периоды похолодания. Также мы сообщали, что на Одесчину на временный ночлег прилетели кудрявые пеликаны.