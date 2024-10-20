Прогноз погоди на завтра, 21 жовтня, в Одесі та області

Жінка з дитячим візочком. Фото: Новини.LIVE

На завтра, 21 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів по Одесі та області. В місті буде вітряна погода, а температура повітря прогріється до +15 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За прогнозом синоптиків, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північним зі швидкістю 5-10 м/с, що додасть відчуття прохолоди, особливо в нічні години, коли температура опуститься до +4...+6 °С. Вдень варто очікувати до +11...+15°С. Температура морської води +16...+17 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 21 жовтня

Що стосується Одеської області, тут також прогнозують мінливу хмарність і відсутність опадів. У нічний час температура буде коливатися від +1 °С до +6 °С, але місцями можуть спостерігатися заморозки на ґрунті та в повітрі.

​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Денні температури в області сягатимуть +9...+14 °С. На автошляхах видимість буде доброю, що забезпечить комфортний рух транспорту.

Нагадаємо, зима цього року буде не така сурова. Водночас можливі короткі періоди похолодання. Також ми повідомляли, що на Одещину на тимчасовий нічліг прилетіли кучеряві пелікани.