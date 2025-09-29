Трагедия на железной дороге в Одессе: погибла пожилая женщина

Правоохранитель на месте гибели пенсионерки. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Сегодня утром, 29 сентября, на железнодорожной станции в Одессе произошла трагедия. 75-летняя женщина погибла под колесами локомотива. Несмотря на попытки машиниста избежать столкновения не удалось.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Трагический инцидент

Сегодня утром в Одессе поезд сбил пенсионерку. В полицию об инциденте сообщила сотрудница станции. Предварительно установлено, что 75-летняя женщина не реагировала на сигналы и пересекала железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист локомотива пытался затормозить, но избежать наезда не удалось — женщина погибла на месте.

Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия. Рассматривается вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения, повлекших гибель человека.

