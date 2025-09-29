Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе поезд сбил женщину — что известно

В Одессе поезд сбил женщину — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 13:19
Трагедия на железной дороге в Одессе: погибла пожилая женщина
Правоохранитель на месте гибели пенсионерки. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Сегодня утром, 29 сентября, на железнодорожной станции в Одессе произошла трагедия. 75-летняя женщина погибла под колесами локомотива. Несмотря на попытки машиниста избежать столкновения не удалось.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Трагический инцидент

Сегодня утром в Одессе поезд сбил пенсионерку. В полицию об инциденте сообщила сотрудница станции. Предварительно установлено, что 75-летняя женщина не реагировала на сигналы и пересекала железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист локомотива пытался затормозить, но избежать наезда не удалось — женщина погибла на месте.

Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия. Рассматривается вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 УК Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения, повлекших гибель человека.

Напомним, мы сообщали, что на трассе Одесса-Рени погиб защитник острова Змеиный. Также мы писали, что в Англии из-за травмы, полученной на поле, умер молодой футболист.

Одесса смерть Одесская область Новости Одессы железная дорога гибель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации