В Одесской области в ДТП погиб герой Змеиного Артур Соснин

Мотоцикл, который попал в аварию. Фото: Национальная полиция Украины

В аварии, которая произошла вчера на трассе Одесса-Рени, погиб 33-летний морпех Артур Соснин из Вилковской громады. Он защищал остров Змеиный и более двух лет провел в российском плену.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила ОО "О тех, о ком молчат".

Сообщение о гибели Героя. Фото: скриншот из Instagram

Что известно об Артуре Соснине

Артур был уроженцем Вилковской громады. Его имя хорошо известно среди побратимов: он участвовал в легендарной обороне острова Змеиный и стал одним из первых, кто попал во вражеский плен. Там он провел 27 долгих месяцев, но даже в неволе остался несокрушимым.

По возвращении домой его ждали мать и младшая сестра. Его отец, так же как и Артур, пережил российский плен.

В общественные организации выразили соболезнования семье защитника Змеиного. Парню было всего 33 года.

"Невозможно представить боль, которую вы сейчас переживаете. После всех испытаний, через которые он прошел в плену, сердце разрывается от того, что судьба забрала его именно сейчас. Пусть его душа обретет покой, а ваша семья — силы пережить эту невыразимую потерю", — говорится в сообщении.

Детали аварии

Известно, что 13 сентября в Белгород-Днестровском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь Артура. По данным полиции, 33-летний мотоциклист выехал на трассу Одесса-Рени и не справился с управлением. Его транспортное средство врезалось в легковой автомобиль.

В результате удара мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Водитель легковушки не пострадал.

