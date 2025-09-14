Видео
Главная Одесса Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени — фото

Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени — фото

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 10:53
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени - погиб мотоциклист
На трассе Одесса-Рени произошло ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Водитель двухколесного не справился с управлением и столкнулся со встречной машиной.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:
Смертельна аварія на трасі Одеса-Рені — є загиблий (фото) - фото 1
Мотоцикл, который попал в аварию. Фото: Национальная полиция Украины

Авария на трассе Одесса-Рени

По их данным, авария произошла в Белгород-Днестровском районе. 33-летний мотоциклист выехал на трассу Одесса-Рени и не справился с управлением. Его транспортное средство врезалось в легковой автомобиль.

В результате удара мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Водитель легковушки не пострадал. Проверка показала, что он был трезв.

Смертельна аварія на трасі Одеса-Рені — є загиблий (фото) - фото 2
Машина в которую врезался мотоциклист. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция выясняет обстоятельства трагедии

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции, патрульные и спасатели ГСЧС. По факту трагедии открыто уголовное производство по статье нарушение ПДД. Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Напомним, полицейские Одесской области обнаружили целые плантации конопли возле домов и даже в лесополосах. Также мы писали, что в Одессе суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил товарища, ограбил работницу ломбарда и похитил велосипед.

ДТП Одесса авария Одесская область Новости Одессы погибшие
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
