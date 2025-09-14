Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени - погиб мотоциклист

На трассе Одесса-Рени произошло ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Водитель двухколесного не справился с управлением и столкнулся со встречной машиной.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мотоцикл, который попал в аварию. Фото: Национальная полиция Украины

Авария на трассе Одесса-Рени

По их данным, авария произошла в Белгород-Днестровском районе. 33-летний мотоциклист выехал на трассу Одесса-Рени и не справился с управлением. Его транспортное средство врезалось в легковой автомобиль.

В результате удара мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Водитель легковушки не пострадал. Проверка показала, что он был трезв.

Машина в которую врезался мотоциклист. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция выясняет обстоятельства трагедии

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции, патрульные и спасатели ГСЧС. По факту трагедии открыто уголовное производство по статье нарушение ПДД. Следователи назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

