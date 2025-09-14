Відео
Головна Одеса Смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені — фото

Смертельна аварія сталася на трасі Одеса-Рені — фото

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 10:53
Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені — загинув мотоцикліст
На трасі Одеса-Рені сталася ДТП. Фото: Національна поліція України

На Одещині сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла та легковика. Водій двоколісного не впорався з керуванням і зіткнувся з зустрічною автівкою.

Про це у неділю, 14 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:
Смертельна аварія на трасі Одеса-Рені — є загиблий (фото) - фото 1
Мотоцикл, який потрапив в аварію. Фото: Національна поліція України

Аварія на трасі Одеса-Рені

За їхніми даними, аварія сталася у Білгород-Дністровському районі. 33-річний мотоцикліст виїхав на трасу Одеса-Рені та не впорався з керуванням. Його транспортний засіб врізався у легковий автомобіль.

Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Водій легковика не постраждав. Перевірка показала, що він був тверезий.

Смертельна аварія на трасі Одеса-Рені — є загиблий (фото) - фото 2
Машина в яку врізався мотоцикліст. Фото: Національна поліція України

Поліція з'ясовує обставини трагедії

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група поліції, патрульні та рятувальники ДСНС. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за статтею порушення ПДР. Слідчі призначили низку експертиз, щоб з’ясувати всі обставини події.

Нагадаємо, поліцейські Одещини виявили цілі плантації конопель біля будинків і навіть у лісосмугах. Також ми писали, що в Одесі суд виніс вирок чоловікові, який жорстоко вбив товариша, пограбував працівницю ломбарду та викрав велосипед.

ДТП Одеса аварія Одеська область Новини Одеси загиблі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
