Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Поліцейські виявили конопляні поля на Одещині — відео

Поліцейські виявили конопляні поля на Одещині — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 13:34
На Одещині вилучили рекордні обсяги конопель
На Одещині поліцейські знищили плантації з коноплями. Фото: Національна поліція України

Поліція Одещини провела масштабну спецоперацію проти наркозлочинців. Правоохоронці виявили цілі плантації конопель біля будинків і навіть у лісосмугах.

Про це у суботу, 13 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Конопляні поля на Одещині

За їхніми даними, масштабні обшуки відбулися у кількох районах області. До операції залучили співробітників управління боротьби з наркозлочинністю, оперативників та слідчих різних підрозділів поліції.

Поліцейські виявили конопляні поля на Одещині — відео - фото 1
Плантація з коноплями. Фото: Національна поліція України

На ділянках біля приватних садиб і в лісосмузі правоохоронці знайшли близько 2000 рослин конопель зі слідами агротехнічної обробки. Окрім того, вилучено понад 2,3 кг канабісу, системи крапельного поливу, мобільні телефони, готівку у гривнях та іноземній валюті, а також інші речові докази. Усе відправлено на експертизу.

Поліцейські виявили конопляні поля на Одещині — відео - фото 2
Вилучений канабіс. Фото: Національна поліція України

Відкрито кримінальні провадження

За даними поліції, кримінальні провадження розпочаті за кількома статтями ККУ: незаконне вирощування конопель, виготовлення та зберігання наркотиків, а також їхній збут. Після отримання результатів досліджень фігурантам можуть повідомити про підозру.

Поліцейські нагадали, що такі рейди відбуваються в межах щорічної операції "Джентельмени", яка спрямована на виявлення й ліквідацію незаконних посівів конопель та маку, аби не допустити їх потрапляння на "чорний ринок".

Нагадаємо, на Одещині сталася смертельна аварія, загинув чоловік. Також ми писали, що суд виніс вирок одеситу, який жорстоко вбив товариша, пограбував працівницю ломбарду та викрав велосипед.

Одеса наркотики обшуки наркоторгівля Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації