На Одещині вилучили рекордні обсяги конопель

На Одещині поліцейські знищили плантації з коноплями. Фото: Національна поліція України

Поліція Одещини провела масштабну спецоперацію проти наркозлочинців. Правоохоронці виявили цілі плантації конопель біля будинків і навіть у лісосмугах.

Про це у суботу, 13 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Конопляні поля на Одещині

За їхніми даними, масштабні обшуки відбулися у кількох районах області. До операції залучили співробітників управління боротьби з наркозлочинністю, оперативників та слідчих різних підрозділів поліції.

Плантація з коноплями. Фото: Національна поліція України

На ділянках біля приватних садиб і в лісосмузі правоохоронці знайшли близько 2000 рослин конопель зі слідами агротехнічної обробки. Окрім того, вилучено понад 2,3 кг канабісу, системи крапельного поливу, мобільні телефони, готівку у гривнях та іноземній валюті, а також інші речові докази. Усе відправлено на експертизу.

Вилучений канабіс. Фото: Національна поліція України

Відкрито кримінальні провадження

За даними поліції, кримінальні провадження розпочаті за кількома статтями ККУ: незаконне вирощування конопель, виготовлення та зберігання наркотиків, а також їхній збут. Після отримання результатів досліджень фігурантам можуть повідомити про підозру.

Поліцейські нагадали, що такі рейди відбуваються в межах щорічної операції "Джентельмени", яка спрямована на виявлення й ліквідацію незаконних посівів конопель та маку, аби не допустити їх потрапляння на "чорний ринок".

Нагадаємо, на Одещині сталася смертельна аварія, загинув чоловік. Також ми писали, що суд виніс вирок одеситу, який жорстоко вбив товариша, пограбував працівницю ломбарду та викрав велосипед.