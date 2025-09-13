Видео
Главная Одесса Полицейские обнаружили конопляные поля на Одесчине — видео

Полицейские обнаружили конопляные поля на Одесчине — видео

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 13:34
В Одесской области изъяли рекордные объемы конопли
В Одесской области полицейские уничтожили плантации с коноплей. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Одесской области провела масштабную спецоперацию против наркопреступников. Правоохранители обнаружили целые плантации конопли возле домов и даже в лесополосах.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Читайте также:

Конопляные поля в Одесской области

По их данным, масштабные обыски прошли в нескольких районах области. К операции привлекли сотрудников управления по борьбе с наркопреступностью, оперативников и следователей различных подразделений полиции.

Поліцейські виявили конопляні поля на Одещині — відео - фото 1
Плантация с коноплей. Фото: Национальная полиция Украины

На участках возле частных усадеб и в лесополосе правоохранители нашли около 2000 растений конопли со следами агротехнической обработки. Кроме того, изъято более 2,3 кг каннабиса, системы капельного полива, мобильные телефоны, наличные в гривнах и иностранной валюте, а также другие вещественные доказательства. Все отправлено на экспертизу.

Поліцейські виявили конопляні поля на Одещині — відео - фото 2
Изъятый каннабис изъят. Фото: Национальная полиция Украины

Открыты уголовные производства

По данным полиции, уголовные производства начаты по нескольким статьям УКУ: незаконное выращивание конопли, изготовление и хранение наркотиков, а также их сбыт. После получения результатов исследований фигурантам могут сообщить о подозрении.

Полицейские напомнили, что такие рейды проходят в рамках ежегодной операции "Джентельмены", которая направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов конопли и мака, чтобы не допустить их попадания на "черный рынок".

Напомним, в Одесской области произошла смертельная авария, погиб мужчина. Также мы писали, что суд вынес приговор одесситу, который жестоко убил товарища, ограбил работницу ломбарда и похитил велосипед.

Одесса наркотики обыски наркоторговля Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
