Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Аварія на трасі Одеса-Рені — у ДТП загинув захисник Зміїного

Аварія на трасі Одеса-Рені — у ДТП загинув захисник Зміїного

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 15:23
На Одещині в ДТП загинув герой Зміїного Артур Соснін
Мотоцикл, який потрапив в аварію. Фото: Національна поліція України

В аварії, яка сталася вчора на трасі Одеса-Рені загинув 33-річний морпіх Артур Соснін із Вилківської громади. Він захищав острів Зміїний і понад два роки провів у російському полоні.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила ГО "Про тих, про кого мовчать".

Реклама
Читайте також:
Аварія на трасі Одеса-Рені — у ДТП загинув захисник Зміїного - фото 1
Повідомлення про загибель Героя. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про Артура Сосніна

Артур був уродженцем Вилківської громади. Його ім’я добре знане серед побратимів: він брав участь у легендарній обороні острова Зміїний і став одним із перших, хто потрапив у ворожий полон. Там він провів 27 довгих місяців, але навіть у неволі залишився незламним.

Після повернення додому на нього чекали мати та молодша сестра. Його батько, так само як і Артур, пережив російський полон. Йому було лише 33 роки.

У громадські організації висловили співчуття родині захисника Зміїного. 

"Неможливо уявити біль, який ви зараз переживаєте. Після всіх випробувань, через які він пройшов у полоні, серце розривається від того, що доля забрала його саме зараз. Нехай його душа знайде спокій, а ваша родина — сили пережити цю невимовну втрату", — йдеться у повідомленні. 

Деталі аварії

Відомо, що 13 вересня у Білгород-Дністровському районі сталася автопригода, яка забрала життя Артура. За даними поліції, 33-річний мотоцикліст виїхав на трасу Одеса-Рені та не впорався з керуванням. Його транспортний засіб врізався у легковий автомобіль.

Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Водій легковика не постраждав. 

Нагадаємо, у смертельній аварії, яка сталася увечері 5 вересня, загинула донька колишнього мера Кілії, водій збив 22-річну дівчину на пішохідному переході. Також ми писали, що на Одещині під час руху мотоблока від’єднався напівпричіп, на якому їхали двоє пасажирів, один отримав важкі травми й помер до приїзду медиків.

ДТП Одеса смерть аварія Одеська область Новини Одеси острів Зміїний
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації