На Одещині в ДТП загинув герой Зміїного Артур Соснін

Мотоцикл, який потрапив в аварію. Фото: Національна поліція України

В аварії, яка сталася вчора на трасі Одеса-Рені загинув 33-річний морпіх Артур Соснін із Вилківської громади. Він захищав острів Зміїний і понад два роки провів у російському полоні.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила ГО "Про тих, про кого мовчать".

Повідомлення про загибель Героя. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про Артура Сосніна

Артур був уродженцем Вилківської громади. Його ім’я добре знане серед побратимів: він брав участь у легендарній обороні острова Зміїний і став одним із перших, хто потрапив у ворожий полон. Там він провів 27 довгих місяців, але навіть у неволі залишився незламним.

Після повернення додому на нього чекали мати та молодша сестра. Його батько, так само як і Артур, пережив російський полон. Йому було лише 33 роки.

У громадські організації висловили співчуття родині захисника Зміїного.

"Неможливо уявити біль, який ви зараз переживаєте. Після всіх випробувань, через які він пройшов у полоні, серце розривається від того, що доля забрала його саме зараз. Нехай його душа знайде спокій, а ваша родина — сили пережити цю невимовну втрату", — йдеться у повідомленні.

Деталі аварії

Відомо, що 13 вересня у Білгород-Дністровському районі сталася автопригода, яка забрала життя Артура. За даними поліції, 33-річний мотоцикліст виїхав на трасу Одеса-Рені та не впорався з керуванням. Його транспортний засіб врізався у легковий автомобіль.

Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці. Водій легковика не постраждав.

