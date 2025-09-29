Трагедія на залізниці в Одесі: загинула літня жінка

Правоохоронець на місті загибелі пенсіонерки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Сьогодні вранці, 29 вересня, на залізничній станції в Одесі сталася трагедія. 75-річна жінка загинула під колесами локомотиву. Попри спроби машиніста уникнути зіткнення не вдалося.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Трагічний інцидент

Сьогодні зранку в Одесі потяг збив пенсіонерку. В поліцію про інцидент повідомила співробітниця станції. Попередньо встановлено, що 75-річнв жінка не реагувала на сигнали та перетинала залізничні колії у забороненому місці. Машиніст локомотива намагався загальмувати, але уникнути наїзду не вдалося — жінка загинула на місці.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі деталі події. Розглядається питання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 КК України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки руху, що спричинили загибель людини.

