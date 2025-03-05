В Одессе избавляются от русскоязычных рекламных вывесок

Русскоязычная реклама. Фото иллюстративное lviv.depo

В Одессе раздают предписания от профильного управления горсовета о демонтаже русскоязычной рекламы. Все из-за многочисленных обращений активистов "Деколонизация.Одесса" к муниципалитету.

Об этом сообщает организация "Деколонизация.Одесса".

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Демонтаж русскоязычной рекламы

В предписаниях говорится о том, что владельцы бизнесов должны собственноручно убрать русскоязычные рекламные вывески. В случае игнорирования требования — конструкции демонтируют сами коммунальщики. Однако в горсовете уточняют — требование не касается надписей краской на стенах.

"Дополнительно информируем, что надписи, нанесенные краской на фасады зданий не относятся к специальным и временным конструкциям-рекламоносителей, а следовательно, не являются объектами наружной рекламы в понимании закона",— говорится в предписании Управления рекламы Одесского городского совета.

Предписание от Управления рекламы. Фото: "Деколонизация.Одесса"

Напомним, недавно мы писали о том, что украинский язык введут в школьные программы за рубежом. А также о дискотеке под русскую музыку.