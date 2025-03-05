В Одесі позбавляються російськомовних рекламних вивісок

Російськомовна реклама. Фото ілюстративне lviv.depo

В Одесі роздають приписи від профільного управління міськради про демонтаж російськомовної реклами. Усе через чисельні звернення активістів "Деколонізація.Одеса" до муніципалітету.

Про це повідомляє організація "Деколонізація.Одеса".

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Демонтаж російськомовної реклами

У приписах йдеться про те, що власники бізнесів повинні власноруч прибрати російськомовні рекламні вивіски. У разі ігнорування вимоги — конструкції демонтують самі комунальники. Проте в міськраді уточнюють — вимога не стосується написів фарбою на стінах.

"Додатково інформуємо, що написи, нанесені фарбою на фасади будівель не належать до спеціальних і тимчасових конструкцій-рекламоносіїв, а отже, не є об'єктами зовнішньої рекламі у розумінні закону", — йдеться у приписі Управління реклами Одеської міської ради.

Припис від Управління реклами. Фото: "Деколонізація.Одеса"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що українську мову введуть у шкільні програми за кордоном. А також про дискотеку під російську музику.