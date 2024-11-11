В Одессе продали предприятие по производству протезов — кому и за сколько

Здание Одесского протезно-ортопедического предприятия. Фото: prozorro.sale

Одесское протезно-ортопедическое предприятие продали за 53,5 млн. грн. Новым владельцем стала компания из Николаева. Предложенная ею цена оказалась более чем на 7 млн грн выше стартовой.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на портале "Prozorro.Sale".

Читайте также:

Что известно о покупателе

В аукционе приняли участие две компании — "Сити-Трейд-Днепр" и "Альфа-Бионик". Вторая предложила на 500 тыс. грн больше и была признана победительницей.

Протокол аукциона. Фото: Prozorro.Sale

По данным системы YouControl, ООО "Альфа-Бионик" зарегистрировано в 2020 году в Николаеве. Его владельцами являются одессит Денис Фидченко и гражданка Грузии Мадлена Вардеросян. Отметим, что в фирме работают специалисты бывшего государственного Николаевского протезно-ортопедического предприятия.

Что известно о предприятии

Предприятие занимает 5528,6 кв. м по улице Героев Крут, 11. Комплекс включает 14 зданий, в том числе производственные, складские, административные и вспомогательные помещения. Вместе с ними в лот вошли три земельных участка и семь автомобилей с 1997 по 2008 годы выпуска. Штат составляет 75 человек.

Предприятие было основано в 1944 году. Оно производит протезы ног, ортопедическую обувь для детей и взрослых, бандажи и другие медицинские изделия. Сейчас это самое подобное производство на юге Украины.

Зачем продали

Отметим, что предприятие не имеет долгов и прибыльно. В частности, в прошлом году оно заработало более 24 млн грн, а за первое полугодие этого года — почти 13 млн. Впрочем, в Фонде госимущества считают, что приватизация позволит модернизировать производство и внедрить новые технологии.

Условиями продаж являются:

сохранение профиля деятельности компании в течение 10 лет;

недопущение увольнения работников в течение шести месяцев после приватизации.

Напомним, Белгород-Днестровский порт в Одесской области продали с тринадцатой попытки. Также Фонд государственного имущества Украины получил 3 млрд грн от продажи киевской гостиницы "Украина".