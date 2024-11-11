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В Одесі приватизували протезний завод — хто новий власник

11 листопада 2024 12:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продали підприємство з виробництва протезів — кому і за скільки
Будівля Одеського протезно-ортопедичного підприємства. Фото: prozorro.sale
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеське протезно-ортопедичне підприємство продали за 53,5 млн грн. Новим власником стала компанія з Миколаєва. Запропонована нею ціна виявилася більше ніж на 7 млн грн вище за стартову. 

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на порталі "Prozorro.Sale".

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Що відомо про покупця 

В аукціоні взяли участь дві компанії — "Сіті-Трейд-Дніпро" та "Альфа-Біонік". Друга запропонувала на 500 тис. грн більше і була визнана переможницею. 

В Одесі приватизували протезний завод — хто новий власник - фото 1
Протокол аукціону. Фото: Prozorro.Sale 

За даними системи YouControl, ТОВ "Альфа-Біонік" зареєстровано у 2020 році у Миколаєві. Його власниками є одесит Денис Фідченко та громадянка Грузії Мадлена Вардеросян. Зазначимо, що у фірмі працюють спеціалісти колишнього державного Миколаївського протезно-ортопедичного підприємства.   

Що відомо про підприємство

Підприємство займає 5528,6 кв. м по вулиці Героїв Крут, 11. Комплекс включає 14 будівель, зокрема, виробничі, складські, адміністративні та допоміжні приміщення. Разом з ними до лоту увійшли три земельні ділянки та сім автомобілів з 1997 по 2008 роки випуску. Штат складає 75 працівників.

Підприємство було засноване у 1944 році. Воно виробляє протези ніг, ортопедичне взуття для дітей і дорослих, бандажі та інші медичні вироби. Наразі це найбільше подібне виробництво на півдні України.

Навіщо продали

Зазначимо, що підприємство не має боргів і є прибутковим. Зокрема, у минулому році воно заробило понад 24 млн грн, а за перше півріччя цього року — майже 13 млн. Втім, у Фонді держмайна вважають, що приватизація дозволить модернізувати виробництво й впровадити нові технології.

Умовами продажу є:

  • збереження профілю діяльності підприємства протягом десяти років;
  • недопущення звільнення працівників протягом шести місяців після приватизації. 

Нагадаємо, Білгород-Дністровський порт на Одещині продали з тринадцятої спроби. Також Фонд державного майна України  отримав 3 млрд грн від продажу київського готелю "Україна".

Одеса продаж протезування Новини Одеси приватизація

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