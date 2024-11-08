Білгород-Дністровський порт нарешті продали — кому

Білгород-Дністровський порт. Фото: USM

Аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського порту нарешті провели. Переможцем стала київська фірма. До того дванадцять спроб продати підприємство закінчувалися невдачею.

Про це повідомила директорка порту Оксана Кіктенко.

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"Сподіваємось на успішне завершення приватизації та початок нової історії підприємства", — написала вона.

Що відомо про переможця

Єдиним учасником аукціону стала компанія ТОВ "ТОП ОФФЕР". Ця фірма заснована у грудні 2023 року, її статутний капітал становить 1 млн грн. Компанія займається наданням в оренду й експлуатацією нерухомості. Засновником і власником підприємства є Євген Богуславський.

Що продають

Майновий комплекс порту займає площу у 64,4 га у самому Білгород-Дністровському та Затоці. До нього входять, зокрема, 9 суден, 47 машин, 18 портальних кранів та 4 теплотяги. Зазначимо, що Білгород-Дністровський порт має невелику глибину підхідного товару, тому спеціалізується на прийманні малотоннажних суден. Здебільшого у порту перевантажують деревину, добрива, залізорудні окатки, металопродукцію та зерно. Переможець торгів, крім самого порту, отримає ще його борги з податків і зарплати.

Тринадцять спроб

Перший аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту відбувся 3 березня 2023 року. Втім, охочих придбати майновий комплекс тоді не знайшлося. На других торгах перемогла фірма "Укрдонінвест", але через місяць вона відмовилася платити за покупку. Ще чотири аукціони відбулися влітку 2023 року.

Навесні поточного року порт виставляли на продаж двічі, і знову невдало. Нарешті восени аукціон тричі скасовували.

Раніше ми писали про те, що відлякувало інвесторів від купівлі Білгород-Дністровського порту. Також в Одесі виставили на продаж підприємство з виробництва протезів.