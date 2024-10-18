В Одесі продають держпідприємство з виготовлення протезів

Будівля Одеського протезно-ортопедичного підприємства. Фото: prozorro.sale

Фонд державного майна України виставив на продаж єдиний майновий комплекс Одеського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Стартова ціна становить 46,37 млн грн. Торги призначені на 8 листопада.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з оголошення на порталі "Prozorro.Sale".

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Що продають

Підприємство займає 5528,6 кв. м по вулиці Героїв Крут, 11. Комплекс включає 14 будівель, зокрема, виробничі, складські, адміністративні та допоміжні приміщення. Разом з ними до лоту входять три земельні ділянки та сім автомобілів з 1997 по 2008 роки випуску. Штат складає 75 працівників.

Підприємство було засноване у 1944 році. Воно виробляє протези ніг, ортопедичне взуття для дітей і дорослих, бандажі та інші медичні вироби. Наразі це найбільше подібне виробництво на півдні України.

Навіщо продають

Зазначимо, що підприємство не має боргів і є прибутковим. Зокрема, у минулому році воно заробило понад 24 млн грн, а за перше півріччя цього року — майже 13 млн. Втім, у Фонді держмайна вважають, що приватизація дозволить модернізувати виробництво й впровадити нові технології.

Повідомлення про прибутки підприємства. Фото: скриншот

Умовами продажу є:

збереження профілю діяльності підприємства протягом десяти років;

недопущення звільнення працівників протягом шести місяців після приватизації.

Нагадаємо, в Одеській області ніяк не можуть продати Білгород-Дністровський порт.

Також НБУ анонсував приватизацію двох державних банків.