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В Одессе выставили на продажу предприятие по производству протезов — причины

18 октября 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе продают госпредприятие по изготовлению протезов
Здание Одесского протезно-ортопедического предприятия. Фото: prozorro.sale
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу единый имущественный комплекс Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Стартовая цена составляет 46,37 млн. грн. Торги намечены на 8 ноября.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на портале "Prozorro.Sale".

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Что продают

Предприятие занимает 5528,6 кв. м по улице Героев Крут, 11. Комплекс включает 14 зданий, в том числе производственные, складские, административные и вспомогательные помещения. Вместе с ними в лот входят три земельных участка и семь автомобилей с 1997 по 2008 годы выпуска. Штат составляет 75 человек.

Предприятие было основано в 1944 году. Оно производит протезы ног, ортопедическую обувь для детей и взрослых, бандажи и другие медицинские изделия. Сейчас это самое подобное производство на юге Украины.

Зачем продают

Отметим, что предприятие не имеет долгов и прибыльно. В частности, в прошлом году оно заработало более 24 млн. грн, а за первое полугодие этого года — почти 13 млн. Впрочем, в Фонде госимущества считают, что приватизация позволит модернизировать производство и внедрить новые технологии.

В Одессе выставили на продажу предприятие по производству протезов — причины - фото 1
Уведомление о доходах предприятия. Фото: скриншот

Условиями продаж являются:

  • сохранение профиля деятельности компании в течение 10 лет;
  • недопущение увольнения работников в течение шести месяцев после приватизации.

Напомним, в Одесской области никак не могут продать Белгород-Днестровский порт.

Также НБУ анонсировал приватизацию двух государственных банков.

Одесса продажа протезирование Новости Одессы приватизация

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