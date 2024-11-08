Белгород-Днестровский порт наконец-то продали — кому

Белгород-Днестровский порт. Фото: USM

Аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского порта наконец-то провели. Победителем стала киевская фирма. К тому же двенадцать попыток продать предприятие заканчивались неудачей.

Об этом сообщила директор порта Оксана Киктенко.

Читайте также:

"Надеемся на успешное завершение приватизации и начало новой истории предприятия", — написала она.

Что известно о победителе

Единственным участником аукциона стала компания ООО "ТОП ОФФЕР". Эта фирма основана в декабре 2023 года, ее уставный капитал составляет 1 млн грн. Компания занимается предоставлением в аренду и эксплуатацией недвижимости. Основателем и собственником предприятия является Евгений Богуславский.

Что продают

Имущественный комплекс порта занимает площадь в 64,4 га в Белгород-Днестровском и Затоке. В него входят, в частности, 9 судов, 47 машин, 18 портальных кранов и 4 тепловоза. Отметим, что Белгород-Днестровский порт имеет небольшую глубину подходного товара, поэтому специализируется на приеме малотоннажных судов. В основном в порту перегружают древесину, удобрения, железорудные окатки, металлопродукцию и зерно. Победитель торгов, кроме самого порта, получит еще его долги по налогам и зарплате.

Тринадцать попыток

Первый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта прошел 3 марта 2023 года. Впрочем, желающих приобрести имущественный комплекс тогда не нашлось. На вторых торгах победила фирма "Укрдонинвест", но спустя месяц она отказалась платить за покупку. Еще четыре аукциона прошли летом 2023 года.

Весной текущего года порт выставляли на продажу дважды, и снова неудачно. Наконец осенью аукцион трижды отменяли.

Ранее мы писали, что отпугивало инвесторов от покупки Белгород-Днестровского порта. Также в Одессе выставили на продажу предприятие по производству протезов.