В Одессе прогремели мощные взрывы
Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Одессе в четверг, 7 марта. Российские войска выпустили "шахеды" в направлении региона.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в Одессе.
В Одессе раздались взрывы 7 марта
В Украине объявлена воздушная тревога в южных и восточных областях. Жители Одессы сообщили, что в городе прогремели первые взрывы. Россия совершает очередную атаку по Украине, выпустив беспилотники типа Shahed. Стало известно, что причиной взрывов является работа сил противовоздушной обороны Украины.
Воздушная тревога 7 марта
В настоящее время группа вражеских "шахедов" двигается в направлении Кривого Рога и Одесщины.
"Группа враждебных БпЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад. Атака "шахедов" на Одесщину из Черного моря продолжается!" — говорится в сообщении Воздушных сил.
В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский;
- Николаевской;
- Херсонской.
Напомним, 6 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Оккупанты ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрела погибли пять человек.
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