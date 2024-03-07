Взрыв в Одессе. Иллюстративное фото: MIG

Взрывы во время воздушной тревоги раздались в Одессе в четверг, 7 марта. Российские войска выпустили "шахеды" в направлении региона.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в Одессе.

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В Одессе раздались взрывы 7 марта

В Украине объявлена воздушная тревога в южных и восточных областях. Жители Одессы сообщили, что в городе прогремели первые взрывы. Россия совершает очередную атаку по Украине, выпустив беспилотники типа Shahed. Стало известно, что причиной взрывов является работа сил противовоздушной обороны Украины.

Скриншот поста Новини.LIVE Одеса

Скриншот поста Новини.LIVE Одеса

Воздушная тревога 7 марта

В настоящее время группа вражеских "шахедов" двигается в направлении Кривого Рога и Одесщины.

"Группа враждебных БпЛА движется вдоль границы Николаевской и Одесской областей, курсом на северо-запад. Атака "шахедов" на Одесщину из Черного моря продолжается!" — говорится в сообщении Воздушных сил.

Скриншот поста ВС ВСУ

В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях:

Одесской;

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожский;

Николаевской;

Херсонской.

Карта воздушных тревог 7 марта

Напомним, 6 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Оккупанты ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрела погибли пять человек.