В Одесі прогриміли потужні вибухи
Вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Одесі у четвер, 7 березня. Російські війська випустили "шахеди" в напрямку регіону.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в Одесі.
В Одесі пролунали вибухи 7 березня
В Україні оголошено повітряну тривогу у південних та східних областях. Жителі Одеси повідомили, що в місті пролунали перші вибухи. Росія здійснює чергову атаку по Україні, випустивши безпілотники типу Shahed. Стало відомо, що причиною вибухів є робота сил протиповітряної оборони України.
Повітряна тривога 7 березня
Наразі група ворожих "шахедів" рухається в напрямку Кривого Рогу та Одещини.
"Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід. Атака "шахедів" на Одещину з Чорного моря триває!" — йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:
- Одеській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Херсонській.
Нагадаємо, 6 березня в Одесі під час повітряної тривоги лунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.
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