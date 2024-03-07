Вибух в Одесі. Ілюстративне фото: MIG

Вибухи під час повітряної тривоги пролунали в Одесі у четвер, 7 березня. Російські війська випустили "шахеди" в напрямку регіону.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE в Одесі.

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В Одесі пролунали вибухи 7 березня

В Україні оголошено повітряну тривогу у південних та східних областях. Жителі Одеси повідомили, що в місті пролунали перші вибухи. Росія здійснює чергову атаку по Україні, випустивши безпілотники типу Shahed. Стало відомо, що причиною вибухів є робота сил протиповітряної оборони України.

Скриншот допису Новини.LIVE Одеса

Скриншот допису Новини.LIVE Одеса

Повітряна тривога 7 березня

Наразі група ворожих "шахедів" рухається в напрямку Кривого Рогу та Одещини.

"Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід. Атака "шахедів" на Одещину з Чорного моря триває!" — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:

Одеській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Миколаївській;

Херсонській.

Мапа повітряних тривог 7 березня

Нагадаємо, 6 березня в Одесі під час повітряної тривоги лунали вибухи. Окупанти вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.