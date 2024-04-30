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В Одессе прогремели сильные взрывы — чем обстреливают россияне

30 апреля 2024 23:36
обновлено: 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе прогремели сильные взрывы — чем обстреливают россияне
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас 30 апреля прогремели сразу после объявления воздушной тревоги в регионе и соседних. Мониторинговые паблики пишут об атаке баллистических ракет из Крыма.

О взрывах сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

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Взрывы в Одессе сейчас 30 апреля

"В городе раздаются очень громкие взрывы, не оставляйте укрытий!" – отметил Труханов.

Взрывы в Одессе сейчас 30 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Одессы Геннадия Труханова

Предварительно российские захватчики атакуют город баллистикой из временно оккупированного Крыма.

Взрывы в Одессе сейчас 30 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

По данным паблика "Николаевский Ванек", вероятно, враг атаковал Одессу ракетой Искандер-М с кассетной боевой частью.

Взрывы в Одессе сейчас 30 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В настоящее время воздушная тревога продолжается на юге Украины.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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