В Одессе прогремели сильные взрывы — чем обстреливают россияне
30 апреля 2024 23:36
обновлено: 23:54
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Одессе сейчас 30 апреля прогремели сразу после объявления воздушной тревоги в регионе и соседних. Мониторинговые паблики пишут об атаке баллистических ракет из Крыма.
О взрывах сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.
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"В городе раздаются очень громкие взрывы, не оставляйте укрытий!" – отметил Труханов.
Предварительно российские захватчики атакуют город баллистикой из временно оккупированного Крыма.
По данным паблика "Николаевский Ванек", вероятно, враг атаковал Одессу ракетой Искандер-М с кассетной боевой частью.
В настоящее время воздушная тревога продолжается на юге Украины.
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