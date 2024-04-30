В Одесі прогриміли сильні вибухи — чим обстрілюють росіяни

Сильний вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Одесі зараз 30 квітня пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в регіоні та сусідніх. Моніторингові пабліки пишуть про атаку балістичними ракетами з Криму.

Про вибухи повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

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Вибухи в Одесі зараз 30 квітня

"В місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів!" — зазначив Труханов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Одеси Геннадія Труханова

Попередньо, російські загарбники атакують місто балістикою з тимчасово окупованого Криму.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"

За даними пабліка "Николаевский Ванек", ймовірно ворог атакував Одесу ракетою Іскандер-М із касетною бойовою частиною.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі повітряна тривога продовжується на півдні України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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