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В Одесі прогриміли сильні вибухи — чим обстрілюють росіяни

30 квітня 2024 23:36
оновлено: 23:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі прогриміли сильні вибухи — чим обстрілюють росіяни
Сильний вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз 30 квітня пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в регіоні та сусідніх. Моніторингові пабліки пишуть про атаку балістичними ракетами з Криму.

Про вибухи повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.

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Вибухи в Одесі зараз 30 квітня

"В місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів!" — зазначив Труханов.

Вибухи в Одесі зараз 30 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Одеси Геннадія Труханова

Попередньо, російські загарбники атакують місто балістикою з тимчасово окупованого Криму.

Вибухи в Одесі зараз 30 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"

За даними пабліка "Николаевский Ванек", ймовірно ворог атакував Одесу ракетою Іскандер-М із касетною бойовою частиною.

Вибухи в Одесі зараз 30 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Наразі повітряна тривога продовжується на півдні України.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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