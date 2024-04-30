В Одесі прогриміли сильні вибухи — чим обстрілюють росіяни
30 квітня 2024 23:36
оновлено: 23:54
Сильний вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Одесі зараз 30 квітня пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в регіоні та сусідніх. Моніторингові пабліки пишуть про атаку балістичними ракетами з Криму.
Про вибухи повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram.
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Вибухи в Одесі зараз 30 квітня
"В місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів!" — зазначив Труханов.
Попередньо, російські загарбники атакують місто балістикою з тимчасово окупованого Криму.
За даними пабліка "Николаевский Ванек", ймовірно ворог атакував Одесу ракетою Іскандер-М із касетною бойовою частиною.
Наразі повітряна тривога продовжується на півдні України.
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