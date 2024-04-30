В Одесі зросла кількість загиблих через вчорашню ракетну атаку, — ОВА

Наслідки атаки. Фото: Суспільне

Російські загарбники у понеділок, 29 квітня, здійснили ракетну атаку по Одесі. Відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу збільшилася до п'яти людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram у вівторок, 30 квітня.

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"На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", — йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, у медзаклади Одеси було ушпиталено 23 постраждалих через ракетну атаку, вони проходять лікування. Серед поранених вісім людей перебувають у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема чотирирічна дитина.

Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, 29 квітня російські військові вдарили ракетою по Трасі Здоров'я в Одесі, де перебували багато людей. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події.

Зокрема, постраждав замок студентів Юридичної академії — будівля майже повністю згоріла. Місцеві ЗМІ писали, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов.

Також начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що в ракеті, якою РФ завдала удару по Одесі, знайшли шрапнель.

На ворожу атаку по Одесі відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що щоденні російські удари можна зупинити системами ППО, і артилерійськими снарядами для контрбатарейної боротьби.