Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі зросла кількість загиблих через вчорашню ракетну атаку, — ОВА arrow

В Одесі зросла кількість загиблих через вчорашню ракетну атаку, — ОВА

30 квітня 2024 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Одесі зросла кількість загиблих через вчорашню ракетну атаку, — ОВА
Наслідки атаки. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у понеділок, 29 квітня, здійснили ракетну атаку по Одесі. Відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу збільшилася до п'яти людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram у вівторок, 30 квітня.

Читайте також:

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

"На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до п'яти осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", — йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, у медзаклади Одеси було ушпиталено 23 постраждалих через ракетну атаку, вони проходять лікування. Серед поранених вісім людей перебувають у важкому стані, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема чотирирічна дитина.

null
Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, 29 квітня російські військові вдарили ракетою по Трасі Здоров'я в Одесі, де перебували багато людей. Зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури в районі події.

Зокрема, постраждав замок студентів Юридичної академії — будівля майже повністю згоріла. Місцеві ЗМІ писали, що внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав колишній народний депутат Сергій Ківалов. 

Також начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що в ракеті, якою РФ завдала удару по Одесі, знайшли шрапнель.

На ворожу атаку по Одесі відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що щоденні російські удари можна зупинити системами ППО, і артилерійськими снарядами для контрбатарейної боротьби.

Одеса
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

Розклад ефірів

Всі ефіри