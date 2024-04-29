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В Одесі знову зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ

29 квітня 2024 22:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі знову зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ
Рятувальник ліквідовує пожежу в Одесі. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок російського обстрілу Одеси у понеділок, 29 квітня, загинуло четверо осіб. Загарбники поранили ще 32 людей.

Про це повідомили пресслужби Національної поліції України та Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки російського обстрілу Одеси

За попередньою інформацією, противник атакував місто балістикою. Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру — житлові будинки та навчальний заклад.

Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/UA_National_Police
Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/UA_National_Police
Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/UA_National_Police

На жаль, загинули четверо людей, також вбито собаку.

Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

Наразі відомо про 32 поранених, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram
Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

На місцях обстрілів працюють правоохоронці та інші служби.

Відомо, що вогнеборці вже ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 кв.м. 

Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram
Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram
Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

"Психологами ДСНС та національної поліції надано допомогу 37 особам, з яких дві дитини", — йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом.

Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Ракета, якою вдарили окупанти по Одесі. Фото: t.me/odeskaODA

Він зазначив, що такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.

Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/odeskaODA

"Станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", — додав Кіпер.

Замок Одеської юридичної академії — обстріл 29 квітня
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/odeskaODA
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Допис Національної поліції України. Фото: скриншот
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Допис ДСНС. Фото: скриншот
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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Обстріл Одеси — останні новини

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом повідомили, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.

Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Марина Аверіна прокоментувала пожежу в Одесі внаслідок російського обстрілу. За її словами, вона є дуже складною.

У російській ракеті, яка атакувала Одесу, було знайдено шрапнель. На стінах пошкодженого Замку студентів було знайдено фрагментарні частини такого засобу враження. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Одесі та Харкову. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих. 

Одеса
війна
смерть
вбивство
ДСНС
поліція
Україна
обстріли
Олег Кіпер
поранення

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