В Одесі знову зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ

Рятувальник ліквідовує пожежу в Одесі. Фото: t.me/dsns_telegram

Внаслідок російського обстрілу Одеси у понеділок, 29 квітня, загинуло четверо осіб. Загарбники поранили ще 32 людей.

Про це повідомили пресслужби Національної поліції України та Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки російського обстрілу Одеси

За попередньою інформацією, противник атакував місто балістикою. Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру — житлові будинки та навчальний заклад.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/UA_National_Police

На жаль, загинули четверо людей, також вбито собаку.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

Наразі відомо про 32 поранених, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Лікарі надають їм необхідну допомогу. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

На місцях обстрілів працюють правоохоронці та інші служби.

Відомо, що вогнеборці вже ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху у чотириповерховій будівлі на площі 600 кв.м.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/dsns_telegram

"Психологами ДСНС та національної поліції надано допомогу 37 особам, з яких дві дитини", — йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів та гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом.

Ракета, якою вдарили окупанти по Одесі. Фото: t.me/odeskaODA

Він зазначив, що такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили та несуть загрозу в першу чергу для людей, а не для техніки та будівель.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/odeskaODA

"Станом на 22:00 четверо людей загинули, також вбито собаку. Ще один чоловік помер, внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людей поранені, 25 знаходяться у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна. Дівчинка, якій немає й пʼяти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також в реанімації. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе", — додав Кіпер.

Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: t.me/odeskaODA

Допис Національної поліції України. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Обстріл Одеси — останні новини

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом повідомили, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

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