Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе снова возросло количество раненых в результате ракетного удара РФ arrow

В Одессе снова возросло количество раненых в результате ракетного удара РФ

29 апреля 2024 22:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе снова возросло количество раненых в результате ракетного удара РФ
Спасатель ликвидирует пожар в Одессе. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате российского обстрела Одессы в понедельник, 29 апреля, погибли четыре человека. Захватчики ранили еще 32 людей.

Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия российского обстрела Одессы

По предварительной информации, противник атаковал город баллистикой. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру — жилые дома и учебное заведение.

Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/UA_National_Police
Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/UA_National_Police
Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/UA_National_Police

К сожалению, погибли четыре человека, также убита собака.

Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

Сейчас известно о 32 раненых, среди них двое детей и беременная женщина. Врачи оказывают им необходимую помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram
Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

На местах обстрелов работают правоохранители и другие службы.

Известно, что пожарные уже ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 кв.м.

Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram
Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram
Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

"Психологами ГСЧС и национальной полиции оказана помощь 37 лицам, из которых два ребенка", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом.

Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Ракета, которой ударили оккупанты по Одессе. Фото: t.me/odeskaODA

Он отметил, что такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.

Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/odeskaODA

"По состоянию на 22:00 четыре человека погибли, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное", — добавил Кипер.

Замок Одесской юридической академии - обстрел 29 апреля
Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/odeskaODA
null
Пост Национальной полиции Украины. Фото: скриншот
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот
null
Пост Кипера. Фото: скриншот

Обстрел Одессы — последние новости

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии сообщили, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. К тому же, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Под вражеским ударом оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина прокомментировала пожар в Одессе в результате российского обстрела. По ее словам, он является очень сложным.

В российской ракете, которая атаковала Одессу, была найдена шрапнель. На стенах поврежденного Замка студентов были найдены фрагментарные части такого средства поражения. 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Одессе и Харькову. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одесса
война
смерть
убийство
ГСЧС
полиция
Украина
обстрелы
Олег Кипер
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри