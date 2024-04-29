В Одессе снова возросло количество раненых в результате ракетного удара РФ

Спасатель ликвидирует пожар в Одессе. Фото: t.me/dsns_telegram

В результате российского обстрела Одессы в понедельник, 29 апреля, погибли четыре человека. Захватчики ранили еще 32 людей.

Об этом сообщили пресс-службы Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия российского обстрела Одессы

По предварительной информации, противник атаковал город баллистикой. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру — жилые дома и учебное заведение.

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/UA_National_Police

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/UA_National_Police

К сожалению, погибли четыре человека, также убита собака.

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

Сейчас известно о 32 раненых, среди них двое детей и беременная женщина. Врачи оказывают им необходимую помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

На местах обстрелов работают правоохранители и другие службы.

Известно, что пожарные уже ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 кв.м.

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/dsns_telegram

"Психологами ГСЧС и национальной полиции оказана помощь 37 лицам, из которых два ребенка", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, россияне ударили баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом.

Ракета, которой ударили оккупанты по Одессе. Фото: t.me/odeskaODA

Он отметил, что такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу в первую очередь людям, а не технике и зданиям.

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/odeskaODA

"По состоянию на 22:00 четыре человека погибли, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. Наши врачи делают все возможное и невозможное", — добавил Кипер.

Последствия российского обстрела Одессы 29 апреля. Фото: t.me/odeskaODA

Пост Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Пост Кипера. Фото: скриншот

Обстрел Одессы — последние новости

Напомним, 29 апреля в Одессе около 18:34 раздался взрыв. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Впоследствии сообщили, что в результате обстрела Одессы два человека и собака погибли. К тому же, зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Под вражеским ударом оказался замок Одесской юридической академии. Новини.LIVE показали последствия обстрела.

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Марина Аверина прокомментировала пожар в Одессе в результате российского обстрела. По ее словам, он является очень сложным.

В российской ракете, которая атаковала Одессу, была найдена шрапнель. На стенах поврежденного Замка студентов были найдены фрагментарные части такого средства поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Одессе и Харькову. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.