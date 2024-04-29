У ДСНС прокоментували пожежу в Одесі внаслідок атаки РФ
Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Марина Аверіна прокоментувала пожежу в Одесі внаслідок російського обстрілу у понеділок, 29 квітня. За її словами, вона є дуже складною.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Пожежа в Одесі внаслідок удару РФ
"Пожежа, яка виникла через російську атаку на Одесу, дуже складна", — наголосила Аверіна.
За її словами, до місця пожежі складно під'їхати великогабаритною технікою, що ускладнює ліквідацію.
Вона зазначила, якби відстань можна було скоротити, вогонь усунули б швидше.
Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Згодом повідомили, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.
Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.
Додамо, в Одесі зросла кількість постраждалих. Наразі відомо, що поранення отримали 20 людей. Також зросла кількість загиблих до чотирьох осіб.
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