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У ДСНС прокоментували пожежу в Одесі внаслідок атаки РФ

29 квітня 2024 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДСНС прокоментували пожежу в Одесі внаслідок атаки РФ
Наслідки російського обстрілу Одеси 29 квітня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Марина Аверіна прокоментувала пожежу в Одесі внаслідок російського обстрілу у понеділок, 29 квітня. За її словами, вона є дуже складною.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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"Пожежа, яка виникла через російську атаку на Одесу, дуже складна", — наголосила Аверіна.

За її словами, до місця пожежі складно під'їхати великогабаритною технікою, що ускладнює ліквідацію. 

Вона зазначила, якби відстань можна було скоротити, вогонь усунули б швидше.

Нагадаємо, 29 квітня в Одесі близько 18:34 пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом повідомили, що внаслідок обстрілу Одеси двоє людей і собака загинули. До того ж зафіксовано значні пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Під ворожим ударом опинився замок Одеської юридичної академії. Новини.LIVE показали наслідки обстрілу.

Додамо, в Одесі зросла кількість постраждалих. Наразі відомо, що поранення отримали 20 людей. Також зросла кількість загиблих до чотирьох осіб.

Одеса
війна
пожежа
ДСНС
обстріли
ракетний удар

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